У центрі Львова провели забіг у вишиванках: неймовірні фото

У межах святкування Дня Незалежності у Львові 24 серпня відбувся легкоатлетичний пробіг "Забіг у вишиванках-2021". У заході взяли участь сотні містян.

Забіг організували громадська організація SMART RUN та управління спорту Львова. Він відбувся у самісінькому центрі міста.

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У Львові відбувся забіг у вишиванках

В межах святкування 30 річниці Незалежності України 24 серпня у Львові відбувся легкоатлетичний пробіг "Забіг у вишиванках-2021". Місцем старту та фінішу стала площа у саму серці міста – перед Львівським оперним театром.

Учасники забігу долали різні дистанції – 1, 3 та 5 кілометрів. Окрім цього, окремо провели короткі дитячі забіги.

Головна ідея події – забіг на честь 30 річниці Незалежності, яскраве патріотичне та родинне свято, свято єдності, коли українці згуртовуються та усі разом беруть участь у масовому забігу, символізуючи волю та незалежність нашої країни та нації,

– зазначили у міськраді.

Серед головних ідей заходу – популяризація здорового способу життя і розширення дружніх зв'язків між спортивними клубами та організаціями. Також організатори прагнули залучити широкі маси до активних занять фізкультурою та спортом. Переможців забігів визначили наприкінці заходу.

Дивіться фото забігу у вишиванках у Львові / Фото Володимира Якимчука