У центрі Львова п'яна компанія влаштувала стрілянину серед білого дня

У парку імені Франка троє чоловіків вирішили собі постріляти. Напідпитку один із них дістав пістолет і просто почав випускати кулі у повітря.

Випадок, що міг закінчитися трагічно, стався вдень 13 жовтня. Випадковий очевидець повідомив про стрілянину у поліцію.

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Стрілянина у парку Франка

Ситуація трапилася близько 12 дня в одному з парків Львова неподалік центру. Троє чоловіків розпивали алкоголь, а згодом дістали пістолет і почали випускати кулі у повітря.

На виклик очевидця приїхали патрульні. Порушниками громадського порядку виявилися 26-річний і 32-річний львів'яни і 34-річний мешканець області. В останнього у кишені виявили пістолет.



Пістолет у чоловіка в кишені

Усіх стрільців забрали у відділок для встановлення обставин.

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Повний текст публікації Патрульної поліції Львівщини

Патрульні виявили у парку нетверезих осіб, які вчинили стрілянину

Сьогодні, близько 12-ї години патрульні отримали виклик в парк імені Івана Франка. Заявник повідомив, що невідомі особи стріляють у повітря з предмету схожого на пістолет.

Екіпаж 3 батальйону негайно приїхав на місце події і виявив трьох чоловіків, які розпивали алкоголь на лавці. Ними виявилися 26 та 32-річні львів'яни і 34-річний мешканець Львівщини.

Під час поверхневої перевірки в останнього виявили пістолет. Неподалік лежали гільзи. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом осіб доставили у відділ поліції для встановлення обставин.