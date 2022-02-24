Укриття у Львові на випадок атаки: карта

Росія цинічно напала на Україну. На тлі цих подій усім мешканцям Львова варто знати про місцерозташування укриттів.

Загалом у Львові кілька тисяч укриттів. У випадку потреби, потрібно спуститися туди.

Зверніть увагу Голова ЛОДА радить жителям Львівщини залишатися вдома й не виходити навіть у магазини

Усі укриття міста ви можете знайти на сайті мерії. Якщо ви почуєте сирени – варто спуститися у найближце із них.

На сайті відображені усі найпростіші укриття Львова. Знайти їх ви можете тут у розділі "Карти".

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.