Усі джинси були в крові: у Львові дівчина провалилась у каналізаційний люк

На вулиці Шевченка у Львові 6 жовтня дівчина провалилась у відкритий каналізаційний люк. Вона впала прямісінько на робітника, який у той момент проводив там ремонтні роботи.

Біля люка стояв дорожній конус. Однак обмежувальних стрічок чомусь не було.

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Львів'янка провалилась у відкритий каналізаційний люк

Інцидент трапився приблизно о 12:00 біля будинку №9 на вулиці Шевченка. Дівчина працює там у "Львівських круасанах". Вона вийшла з роботи й за звичкою подивилась, чи закриті двері. Львів'янка не помітила відкритий каналізаційний люк, тож провалилась у нього.

На відео, яке оприлюднили у мережі, видно, що у люку проводили ремонтні роботи. Його кришка лежала на тротуарі, а поруч із нею стояв будівельний конус. Огороджувальної стрічки не було.

Коли львів'янка провалилася, поруч із нею проходила дівчина. Вона, розгубившись, замість того, щоб допомогти постраждалій вибратися, подала їй сумочку.

Дивіться відео, як дівчина провалилася у люк:

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Львів'янка впала прямісінько на працівника

Дівчина розповіла, що вийшовши із закладу, в якому працює, зовсім не помітила відкритого люка.

Як я зорієнтувалася вхопитися руками за тротуар, сама не знаю. Вниз не полетіла, бо всередині був працівник. Я, по суті, ногами впала на нього,

– зауважила постраждала.

Львів'янка перебувала у стані шоку, тож не могла вимовити ні слова. Вона піднялася і ледь йшла через сильний біль у нозі.

"Усі джинси були у крові. Я повернулась на роботу. Треба було щось робити, бо на нозі була відкрита рана. Знайомий підвіз мене в аптеку. З роботи мене відпустили, і я поїхала додому", – додала дівчина.

Вдома вона обробила рану. Внаслідок падіння дівчина сильно вдарилася стегном. Зараз постраждала має гематоми.

"Щастя, що втрималась і не розбила собі обличчя. Рану я обробила і заклеїла. Сьогодні вже вийшла на роботу", – зазначила постраждала.

Дівчина додала, що якби у люк провалилася дитина, наслідки були б жахливі. Вона хоче, щоб винні відповіли за цей інцидент. За словами постраждалої, якщо цього не станеться, то ремонтні роботи й надалі так проводитимуть.