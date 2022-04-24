"Великдень, як удома": львів'яни запросили переселенців спільно відсвяткувати Великдень

У Львові організували проєкт "Великдень, як вдома", який покликаний подарувати тепло та затишок переселенцям, які були змушені тікати від війни.

Організувала проєкт Українська академія лідерства. У межах проєкту львів'яни запросили українців спільно відсвяткувати Великдень.

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Як розповів ментор Української академії лідерства та один з організаторів проєкту Микола Пісенко, ініціатива покликана подарувати справжній домашній затишок в колі близьких та нових знайомих.

"Великдень, як вдома" має об'єднати у святкуванні всі куточки країни, бо ми всі – Україна", – зазначив Пісенко.

Цей Великдень – особливий

Як сказав мер Львова Андрій Садовий, Львів сьогодні є особливим містом, адже прихистив чимало українців, які втікають від бомбардувань та обстрілів. Він щиро подякував тим українцям, які святкують вдома і запрошують до родинного столу переселенців.

Багато львівських господинь пекли з гостями міста паски. Це особливий Великдень, адже кожен сьогодні робить максимум, що він може. Звісно, що багато радості не відчувається, але Божа ласка присутня в серцях кожного з нас,

– сказав мер Львова.

Так, у ліцеї № 52 за одним столом сьогодні зібрались українці з різних областей України: Харківщини, Сумщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини.

Акція "Великдень, як вдома" у Львові / Фото Львівської міської ради

До ініціативи долучився і сам міський голова Львова Андрій Садовий. Він з дружиною прийняв у себе вдома дітей рятувальників, які зараз виконують обов'язки у гарячих точках.

Великдень, як вдома. Сьогодні пасхальний сніданок розділили разом з дітками, які приїхали до нас з Торецька. Їхні рідні зараз розкидані по різних містах. Складно за таких умов відчувати радість. Але, здається, нам вдалось. Тому не сумуйте й ви! Христос Воскрес! Слава Україні!,

– написав Андрій Садовий.

Святкування Великодня з дітьми рятувальників / Фото Львівської міської ради

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