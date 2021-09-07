Від удару струму загинув 24-річний працівник підприємства на Львівщині

Під час роботи на підприємстві загинув 24-річний робітник Василь Доскіч. Його смертельно вдарило струмом. У чоловіка залишились дружина та діти.

Наразі не відомо, як і чому саме загинув Василь Доскіч. про його смерть повідомили 7 вересня. Поліція проводить розслідування.

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Залишив двох маленьких синів

У поліції розповіли, що загиблий працював на підприємстві "Львівська генерація". На фірмі Василь виконував різну роботу. За даними YouControl, це підприємство вирощує сезонні культури, зокрема, соняшникове насіння.

Керівником "Львівської генерації" є Тетяна Бакланова. Вона заперечила, що Василь Доскіч працював на фірмі. Керівниця сказала, що він був працівником у компанії її чоловіка Олександра Бакланова – "Еко-промтех".



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Жінка також каже, що не знає, як саме загинув Василь. Зараз триває розслідування і вона не може надавати якусь інформацію. Відомо, що в загиблого залишилася дружина і двоє маленьких синів.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок". Триває слідство.