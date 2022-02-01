Відволікся на телефон і влетів у 2 автівки: суд оштрафував водія маршрутки у Львові

Нещодавно у Львові водій приміської маршрутки влетів у 2 легковики, які зупинилися перед світлофором. Суд вирішив оштрафувати чоловіка.

Камери відеоспостереження зафіксували, що водій маршрутки перед зіткненням тримав у руках телефон. Після цього чоловік жбурнув його на панель приладів.

До теми Водій тримав у руках телефон: львівська маршрутка потрапила в потрійну ДТП

Маршрутка влетіла у 2 автівки

ДТП сталася 19 січня на вулиці Городоцькій. За кермом автобуса "БАЗ А079", що курсував за маршрутом №184а, перебував Богдан Кривий. Він не впорався з керуванням та в'їхав в автівки Citroen C3 та Kia Sportage, які зупинились на "червоний" сигнал світлофора.

У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що водій маршрутки відволікся на мобільний телефон. Правоохоронці оприлюднили запис з камер відеоспостереження, на якому видно, що після ДТП чоловік кинув його з рук.

Дивіться відео моменту аварії:

Суд оштрафував чоловіка

Водій маршрутки розповів правоохоронцям, що почав гальмувати вчасно. Однак його занесло на бруківці, тож відбулося зіткнення з легковиками. Під час судового засідання чоловік визнав свою провину.

Суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик дослідила матеріали справи та визнала водія винним у вчиненні ДТП. Чоловіка оштрафували на 850 гривень. Водночас у постанові суду нічого не вказали про відшкодування матеріальних збитків водіям легковиків.