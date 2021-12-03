Вирощував марихуану для лікування: суд ув'язнив пенсіонера на Львівщині

У Жовкві суд покарав 66-річного чоловіка за вирощування конопель. Він впродовж багатьох років використовував марихуану для лікування.

Під час судового засідання 66-річний житель села В'язова Андрій Баженов не визнав своєї провини. Суд встановив, що чоловік вирощував марихуану лише для себе. Однак його все одно визнали винним.

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Пенсіонер лікувався марихуаною

Пенсіонер Андрій Баженов вирощував плантацію конопель на власному городі у селі біля Жовкви. У 2019 році під час першого обшуку у нього знайшли понад 140 посіяних рослин конопель. Деякі рослини він вирощував у горщиках в будинку. Загалом правоохоронці конфіскували понад 6 кілограмів висушеного канабісу. Однак пенсіонер знову засіяв город коноплями.

Під час повторного обшуку через 2 місяці у правоохоронці виявили 72 рослини та понад 1,5 кілограма сушеного канабісу. Чоловік пояснив вживання конопель тим, що вони мають цілющі властивості.

Йому впродовж багатьох років відомо про цілющі властивості конопель, зокрема він особисто допоміг вилікувати родичів своїх знайомих від раку, лікував свою дружину і сам вилікувався від виразки шлунку,

– мовиться у вироку суду.

Пенсіонер багато років вживав коноплі шляхом куріння, а також їв у будь-якому вигляді – свіжу чи висушену. За його словами, через це він почувається добре, не хворіє та уникає болю при різних хворобах, зокрема виразки шлунку.

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Вживання марихуани – це громадська позиція

Андрій Баженов переконував, що не садив конопель на городі. Рослини там самі засіюються і проростають, а він їх лише поливав. Марихуану, яка росла у горщиках в будинку, він пересадив та вирощував для власного споживання. Біля кожної рослини чоловік розмістив таблички з підписами. Їх він пояснив своїм зацікавленням біологією і спостереженням за різними сортами конопель.

"Також зазначив, що є громадським діячем і вживання конопель є його громадською позицією, оскільки вона допомагає при лікуванні, при депресіях, зокрема воїнам АТО після перебування в зоні бойових дій", – мовиться у судовому вироку.

Пенсіонер вважає, що не вчинив нічого незаконного. На його думку, навпаки в діях держави є вчинення злочину щодо нього та "геноцид українського народу шляхом заборони вирощувати та вживати марихуану".

Під час судового засідання Баженов просив його виправдати. Проте суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський визнав пенсіонера винним у незаконному посіві та вирощуванні конопель та незаконному придбанні й зберіганні наркотиків не для збуту. Чоловікові призначили покарання – 5 років за ґратами. Вирок оголосили 30 листопада, тож його ще можна оскаржити в апеляції.



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