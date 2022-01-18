Вийшов з роботи й не повернувся: на Львівщині безвісти зник 25-річний чоловік
Неподалік Львова, у місті Городок, зник 25-річний Іван Медвідь. Він вийшов з роботи, але додому так і не повернувся.
До пошуку чоловіка, окрім поліції, долучилися волонтери. Його намагаються знайти вже 2 день поспіль.
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Біля Львова зник 25-річний чоловік
У Городку зник 25-річний Іван Медвідь. Він 16 січня вийшов з роботи, однак додому не повернувся. Наразі родичі чоловіка не знають, де він може перебувати.
Прикмети зниклого:
- 165 – 170 сантиметрів зросту;
- середня тілобудова;
- був одягнений у чорні куртку, светр, штани та кросівки;
- мав із собою чорний рюкзак
Щоб швидше знайти чоловіка, волонтери організували чат пошуку.Зверніть увагу! Усіх, хто має будь-яку інформацію про ймовірне місце перебування зниклого, просять телефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0-800-310-911 або у поліцію – 102.
На Львівщині зник 25-річний чоловік / Фото SARVA
Текст публікації Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації:
МЕДВІДЬ ІВАН
Вік: 25 років (1996 р.н.)
Зріст: 165 – 170 сантиметрів
Тілобудова: Середня
Був одягнений: чорну куртку, під курткою чорний светр, чорні штани та кросівки. При собі мав чорний рюкзак.
Дата та місце зникнення: 2022-01-16 місто Городок, Львівська обл.
Обставини зникнення: вийшов з роботи, наразі місцеперебування невідоме.