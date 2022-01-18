Вийшов з роботи й не повернувся: на Львівщині безвісти зник 25-річний чоловік

Неподалік Львова, у місті Городок, зник 25-річний Іван Медвідь. Він вийшов з роботи, але додому так і не повернувся.

До пошуку чоловіка, окрім поліції, долучилися волонтери. Його намагаються знайти вже 2 день поспіль.

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Біля Львова зник 25-річний чоловік

У Городку зник 25-річний Іван Медвідь. Він 16 січня вийшов з роботи, однак додому не повернувся. Наразі родичі чоловіка не знають, де він може перебувати.

Прикмети зниклого:

165 – 170 сантиметрів зросту;

середня тілобудова;

був одягнений у чорні куртку, светр, штани та кросівки;

мав із собою чорний рюкзак

Щоб швидше знайти чоловіка, волонтери організували чат пошуку.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про ймовірне місце перебування зниклого, просять телефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0-800-310-911 або у поліцію – 102.



На Львівщині зник 25-річний чоловік / Фото SARVA

Текст публікації Пошуково-рятувальної волонтерської асоціації:

МЕДВІДЬ ІВАН

Вік: 25 років (1996 р.н.)

Зріст: 165 – 170 сантиметрів

Тілобудова: Середня

Був одягнений: чорну куртку, під курткою чорний светр, чорні штани та кросівки. При собі мав чорний рюкзак.

Дата та місце зникнення: 2022-01-16 місто Городок, Львівська обл.

Обставини зникнення: вийшов з роботи, наразі місцеперебування невідоме.