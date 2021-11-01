Внаслідок моторошної потрійної ДТП на Львівщині травмувалась 17-річна дівчина
Джерело:поліція Львівщини
В Яворівському районі Львівщини 31 жовтня трапилась потрійна ДТП – зіштовхнулися легковик Ford та 2 автівки Volkswagen. 17-річна пасажирка потрапила до лікарні.
Аварія трапилася приблизно о 21:50. Автівки зіштовхнулися біля села Черчик.
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17-річна дівчина потрапила до лікарні
Поблизу села Черчик приблизно о 21:50 зіткнулися 3 автомобілі:
- Ford Focus, яким керував 26-річний житель одного з сіл Яворівського району;
- 2 автівки Volkswagen Sharan. За кермом однієї з них перебував 18-річний житель Новояворівська, а іншою кермував 19-річний житель одного з сіл Яворівського району.
Внаслідок нищівної аварії травмувалась 17-річна пасажирка одного з Volkswagen. Медики швидкої відвезли її до лікарні.
На дорозі зіткнулися одразу 3 автівки / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю ДТП, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Неповнолітня пасажирка потрапила до лікарні / Фото поліції Львівщини