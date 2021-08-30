Вперіщився в авто і втік: львівські патрульні пішки наздогнали п'яного водія – відео з місця ДТП
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
У Львові 28 серпня п'яний 55-річний водій спричинив ДТП на перехресті й втік. Патрульні наздогнали порушника пішки.
На чоловіка склали 3 протоколи. За керування у стані сп'яніння йому загрожує чималий штраф.
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Чоловік в'їхав у автівку і втік
- На вулиці Любінській трапилась ДТП за участю автівок Chevrolet та Opel Astra.
- Винуватець аварії, не зупиняючись, втік, загубивши бампер.
- Патрульні з'ясували, що він поїхав в напрямку вулиці Кульпарківської.
- На вулиці Петлюри поліцейські помітили автомобіль втікача.
- Увімкнувши проблискові маячки та сирену, патрульні дали водієві вказівку зупинитись.
- Однак він пришвидшив рух та різко звернув на прибудинкову територію.
Дивіться відео з місця аварії:
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Патрульні пішки наздогнали втікача
Поліцейські, щоб не втратити втікача з поля зору, вибігли зі службового автомобіля і кинулися навздогін. Автівка порушника зупинилась біля одного із будинків. Із салону вийшов водій, 55-річний львів'янин.
Чоловік не заперечував, що скоїв ДТП і втікав від поліції. Патрульні помітили, що він був п'яним. Однак проходити перевірку чоловік відмовився.
Патрульні склали на порушника 3 протоколи:
- за порушення ПДР, що призвело до ДТП;
- за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
- за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.
За п'яне керування чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.Зауважте! За добу патрульні Львівщини склали 13 протоколів на водіїв, які керували в стані сп'яніння.