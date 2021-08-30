Вперіщився в авто і втік: львівські патрульні пішки наздогнали п'яного водія – відео з місця ДТП

30 серпня 2021 , 13:57
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 28 серпня п'яний 55-річний водій спричинив ДТП на перехресті й втік. Патрульні наздогнали порушника пішки.

На чоловіка склали 3 протоколи. За керування у стані сп'яніння йому загрожує чималий штраф.

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Чоловік в'їхав у автівку і втік

  • На вулиці Любінській трапилась ДТП за участю автівок Chevrolet та Opel Astra.
  • Винуватець аварії, не зупиняючись, втік, загубивши бампер.
  • Патрульні з'ясували, що він поїхав в напрямку вулиці Кульпарківської.
  • На вулиці Петлюри поліцейські помітили автомобіль втікача.
  • Увімкнувши проблискові маячки та сирену, патрульні дали водієві вказівку зупинитись.
  • Однак він пришвидшив рух та різко звернув на прибудинкову територію.

Дивіться відео з місця аварії:

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Патрульні пішки наздогнали втікача

Поліцейські, щоб не втратити втікача з поля зору, вибігли зі службового автомобіля і кинулися навздогін. Автівка порушника зупинилась біля одного із будинків. Із салону вийшов водій, 55-річний львів'янин.

Чоловік не заперечував, що скоїв ДТП і втікав від поліції. Патрульні помітили, що він був п'яним. Однак проходити перевірку чоловік відмовився.

Патрульні склали на порушника 3 протоколи:

  • за порушення ПДР, що призвело до ДТП;
  • за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;
  • за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

За п'яне керування чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Зауважте! За добу патрульні Львівщини склали 13 протоколів на водіїв, які керували в стані сп'яніння.
Автор: Ольга Котів