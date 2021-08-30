Вперіщився в авто і втік: львівські патрульні пішки наздогнали п'яного водія – відео з місця ДТП

У Львові 28 серпня п'яний 55-річний водій спричинив ДТП на перехресті й втік. Патрульні наздогнали порушника пішки.

На чоловіка склали 3 протоколи. За керування у стані сп'яніння йому загрожує чималий штраф.

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Чоловік в'їхав у автівку і втік

На вулиці Любінській трапилась ДТП за участю автівок Chevrolet та Opel Astra.

Винуватець аварії, не зупиняючись, втік, загубивши бампер.

Патрульні з'ясували, що він поїхав в напрямку вулиці Кульпарківської.

На вулиці Петлюри поліцейські помітили автомобіль втікача.

Увімкнувши проблискові маячки та сирену, патрульні дали водієві вказівку зупинитись.

Однак він пришвидшив рух та різко звернув на прибудинкову територію.

Дивіться відео з місця аварії:

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Патрульні пішки наздогнали втікача

Поліцейські, щоб не втратити втікача з поля зору, вибігли зі службового автомобіля і кинулися навздогін. Автівка порушника зупинилась біля одного із будинків. Із салону вийшов водій, 55-річний львів'янин.

Чоловік не заперечував, що скоїв ДТП і втікав від поліції. Патрульні помітили, що він був п'яним. Однак проходити перевірку чоловік відмовився.

Патрульні склали на порушника 3 протоколи:

за порушення ПДР, що призвело до ДТП;

за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди;

за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.

За п'яне керування чоловікові загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

За добу патрульні Львівщини склали 13 протоколів на водіїв, які керували в стані сп'яніння.