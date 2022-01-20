Вперше в Україні: у Львові лікарі прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci

У Львові лікарі провели операцію на стравоході за допомогою робота Da Vinci. Пацієнтка мала рідкісну патологію, тож не могла ні їсти, ні пити, щоб не спровокувати блювання.

Жінка дуже схудла. Лікарі вперше в Україні провели таку операцію.

До теми Небезпечне парі: на Львівщині чоловік проковтнув ручку і потрапив на операційний стіл

Пацієнтка не могла нормально їсти та пити

Останні 2 місяці 34-річна Мирослава з Львівщини не могла навіть ковтнути воли, щоб не викликати блювання. Через рідкісну патологію вона схудла на 10 кілограмів. Медики виявили у жінки ахалазію стравоходу, тобто порушення його функції під час їжі. Такий діагноз, за статистикою, трапляється лише у 0,001% людей на планеті.

Про рідкісну патологію пацієнтка довідалася лише у січні, коли звернулася до Лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова. До цього вона 2 роки страждала спершу від шаленого дискомфорту, а потім – від болю.

Їжа, яку вона вживала, поверталася. Проблемою було навіть зробити ковток води. У такому стані Мирослава і потрапила до нас,

– розповіли лікарі.

Точний діагноз пацієнтці поставили після рентгену.

Дивіться фото з операційної / Фото Першого ТМО Львова

Цікаво Львівські лікарі вперше в Україні пересадили печінку 1-річному малюку

Операцію провели за допомогою робота Da Vinci

Раніше єдиним методом допомогти пацієнтці була операція з розрізом грудної клітки та черевної порожнини. Однак завдяки роботичній системі Da Vinci складне хірургічне втручання вдалося зробити через 4 маленькі проколи.

"Це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після. Звісно, значно скоротився і час реабілітації", – зазначили лікарі.

Через день після операції жінка поїхала додому до своїх двох діток. Наразі вона почувається добре і знову, як і всі люди, може нормально їсти та пити.

Текст допису Першого ТМО Львова:

Робот Da Vincі дав змогу жінці знову їсти! Вперше в Україні лікарі прооперували стравохід за допомогою робота Da Vinci. Пацієнтка - 34-річна Мирослава з Львівщини. Останні два місяці жінка не могла уже навіть ковтнути води, аби не спровокувати блювання. Схудла на 10 кілограмів. Причина – ахалазія стравоходу, тобто порушення його функції під час прийому їжі – діагноз, який за статистикою спіткає лише 0,001% людей на планеті.

Про рідкісну патологію Мирослава довідалася лише цього місяця, коли звернулася до нашої Лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова. До цього жінка два роки страждала спершу від шаленого дискомфорту, а потім і болю. Їжа, яку вона вживала, поверталася. Проблемою було навіть зробити ковток води.

У такому стані Мирослава і потрапила до нас. Огляд із рентгеном одразу виявив ахалазію стравоходу. Раніше єдиним методом повернути жінку до нормального життя була операція з розрізом грудної клітки і черевної порожнини. Та завдяки роботичній системі Da Vinci складне хірургічне втручання нашим лікарям вдалося зробити через чотири маленькі проколи.

Це дозволило зменшити як травматизм під час операції, так і ризик рецидивів після. Звісно, значно скоротився і час реабілітації. Уже через день після втручання Мирослава поїхала додому до двох своїх діток. Нині вона почувається добре і знову нарешті, як усі люди, може їсти і пити.