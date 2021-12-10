Вперше в Україні: у Львові провели комплексну медичну реформу

У Львові розробили медичну стратегію до 2024 року. Відтепер у місті повноцінно запрацюють 3 територіальні медичні об'єднання: невідкладної, планової допомоги та акушерства й гінекології.

Над медичною стратегією працювали головні лікарі медзакладів, працівники мерії, депутати, медичні експерти та консультанти. Також відбувалися публічні обговорення та дискусії.

До теми У Львові затвердили нову медичну стратегію: що зміниться у лікарнях

У Львові провели комплексну медреформу

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що Львів став першим містом в Україні, яке провело комплексну та досить складну реформу.

Основне завдання, яке ми ставимо, – щоб за 4 – 5 років наші медичні заклади були у переліку ТОП-100 кращих медичних закладів світу. Для цього потрібно зробити ряд трансформацій,

– додав посадовець.

Створивши медичні об'єднання, медзакладам дали можливість бути більш гнучкими. За словами Москаленка, вони зможуть отримувати більше пакетів послуг та надавати їх пацієнтам.



У Львові провели медреформу / Фото ЛМР

Зауважте Ціль – бути першим медичним хабом в Україні, – Садовий про нову медстратегію у Львові

Львівські лікарні об'єдналися у 3 ТМО

Сесія Львівської міської ради 9 грудня затвердила передавальні акти для КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги" та КНП "Львівське клінічне територіальне медичне об'єднання акушерства та гінекології". Натомість минулої сесії вже затвердили передавальні акти для КНП "Львівське територіальне медичне об'єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги".



Лікарні об'єдналися у 3 ТМО / Фото ЛМР

Над медстратегією працювали головні лікарі, працівники мерії, депутати, медексперти та консультанти. Також цій темі присвятили окремий медичний форум в міськраді. Аналітику напрацьовували упродовж року, тож стратегію розробили до 2024 року. Вона передбачає:

моделі розвитку медичних об'єднань;

підвищення якості та ефективності надання медичних послуг;

розвиток медичних досліджень;

зниження рівня захворюваності серед львів'ян;

підвищення середньої тривалості життя.



Медстратегію розробили до 2024 року / Фото ЛМР