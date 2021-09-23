В'язниця і мільйони гривень компенсації: суд покарав вбивцю перехожого у центрі Дрогобича

У центрі Дрогобича в лютому 2021 року 26-річний Тахір Горняк зарізав 48-річного перехожого. П'яний зловмисник приревнував до нього свою дівчину. Суд покарав вбивцю.

Дівчина розповіла, що загиблий до неї навіть не залицявся. Вона попросила у чоловіка запальничку, але він відмовив.

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Дрогобичанин жорстоко вбив перехожого

За інформацією слідства, у Дрогобичі ввечері 24 лютого 26-річний Тахір Горняк пив розведений спирт зі своєю 24-річною дівчиною та знайомим у його квартирі. Через певний час той пішов, а пара посварилась. Дівчина вийшла з квартири, а Горняк пішов за нею. Він побачив, як на вулиці його дівчина йде та говорить з якимось чоловіком.

У провулку біля вулиці Шкільної у центрі міста зловмисник наздогнав їх та через ревнощі напав на перехожого. Горняк завдав чоловікові 7 ударів ножем – у шию, грудну клітку, черевну порожнину, спину та плече. Від крововтрати 48-річний дрогобичанин помер на місці. Після вбивства нападник вкрав у нього мобільний телефон Sigma вартістю 350 гривень.

Горняк розповів, що він був п'яний. Він переконував, що в момент вбивства думав, що бив чоловіка кулаками, а не ножем. Вбивця зауважив, що був знайомим із загиблим і раніше. У них були конфлікти, однак вбивство він вчинив саме через ревнощі.

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Загиблий не залицявся до дівчини вбивці

Під час судового засідання 24-річна дівчина підтвердила, що того вечора пиячила з Горняком. Потім вони пішли гуляти, посварились та розійшлись. Вона підійшла до чоловіка, який стояв на вулиці та попросила закурити. Він їй відмовив, однак вони почали говорити та пішли в парк Степана Бандери.

Дівчина зазначила, що не помітила, що чоловік проявляв до неї якусь симпатію. Через деякий час до них на вулиці підійшов Горняк та почав бити чоловіка ножем. Після вбивства зловмисник та його дівчина пішли з місця злочину.

Тіло загиблого на вулиці Шкільній знайшла місцева жителька. Вона приблизно через 10 хвилин після вбивства вигулювала там свою собаку. Правоохоронці затримали Горняка через кілька годин.

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Суд покарав зловмисника

У суді 17 вересня Горняк визнав свою провину. Він попросив вибачення у родичів своєї жертви. Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи, обвинувачений не страждає психічними захворюваннями й усвідомлює свої дії.

Колегія суддів Дрогобицького міськрайонного суду в складі Руслани Курус, Лілії Гарасимків, під головуванням Юрія Кучаковського дослідили матеріали справи. Горняка визнали винним у вбивстві та грабежі. Зловмисника засудили до 12 років у в'язниці. Окрім цього, він повинен виплатити 3 мільйони гривень матері та сестрі померлого.