Загинули 8 людей: суд закрив справу проти комунальників через обвал будинку в Дрогобичі

У Дрогобичі 28 серпня 2019 року обвалився цілий під'їзд 4-поверхівки. Під завалами загинули 8 людей. Суд вирішив закрити кримінальне провадження проти комунальників.

Після трагедії 2 комунальникам повідомили про підозри у службовій недбалості. За версією слідства, саме вона могла призвести до обвалу будинку.

До теми Обвал будинку в Дрогобичі: коротко про головне, що трапилось

Суд закрив справу проти комунальників

На вулиці Грушевського у Дрогобичі у 2019 році обвалився під'їзд 4-поверхового будинку. Внаслідок цього загинули 8 людей. Після трагедії єдиними фігурантами кримінального провадження були 59-річний начальник дільниці з обслуговування та ремонту житлового фонду Ростислав Дацишин та 62-річна інженерка комунального підприємства Ростислава Петречко. Правоохоронці повідомили їм про підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Захисник одного з обвинувачених звернувся до суду з клопотанням про закриття кримінального провадження. Адвокат мотивував це порушенням термінів прокурорами. Натомість прокурор заявив, що кримінальне провадження не можна закрити, зокрема, через тяжкість завданої злочином шкоди.

Суд встановив, що обвинувальний акт щодо підозрюваних склали та підписали в останній день терміну досудового розслідування – 24 липня 2020 року. Проте його скерували до Дрогобицького міськрайонного суду лише 30 липня 2020 року – через 6 днів після закінчення цього терміну. Це свідчить про те, що прокурор таки порушив вимоги щодо термінів досудового розслідування.

Тому 17 листопада Дрогобицький міськрайонний суд вирішив закрити кримінальне провадження проти комунальників. Окрім цього, цивільний позов постраждалих внаслідок обвалу будинку про відшкодування їм завданої шкоди залишили без розгляду.

Варто прочитати Відомо, чому у Дрогобичі стався смертельний обвал будинку

Коротко про обвал будинку у Дрогобичі