Художник-декоратор Львівської опери трагічно загинув у горах

Загинув художник-декоратор Львівської Національної Опери Володимир Царик. Це трапилось під час відпочинку в горах. Йому було 43 роки.

Як зазначає Zaxid.net, чоловік розбився в горах. Про це стало відомо 15 серпня.

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Любив свою справу

Львівська опера висловлює співчуття рідним і знайомим через загибель Володимира Царика. Колега Царика Остап Громиш каже, що декоратор дуже любив свою роботу. Також Громиш додає, що він був радий працювати з такою людиною.

Художник який любив театр і був всеціло відданий своїй справі. Мав за честь і приємність спілкуватись і працювати з тобою. Спочивай в мирі і Божій благодаті,

– пише працівник театру Остап Громиш.

Повідомляють, що художник-декоратор Володимир Царик працював у Львівському театрі опери та балету близько 19 років. Деталі трагедії не розголошують.