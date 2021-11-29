Загубилася у центрі міста: у Львові 2 дні поспіль шукають 14-річну дівчину

Неподалік Оперного театру у Львові 27 листопада загубилася 14-річна Єва-Вікторія Малецька. Дівчину досі не знайшли.

Наразі місце перебування зниклої – невідоме. Усіх, хто бачив дівчинку, просять зателефонувати у поліцію.

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У центрі Львова зникла 14-річна дівчинка

Волонтери та правоохоронці 2 дні поспіль шукають Єву-Вікторію Малецьку. Вона 27 листопада о 21:10 пішла від батьків поблизу Львівського театру опери та балету, на проспекті Свободи. Дівчинка досі не повернулася. Наразі її рідні не знають, де може перебувати дитина.

Зниклій лише 14 років. Вона живе разом із батьками у прильвівському селі Скнилів. Прикмети дівчини:

середня тілобудова;

русяве волосся;

була одягнена у сіру куртку, зелений светр, світло-сірі штани та біле високе взуття.

Усіх, хто знає, де дівчина може перебувати, просять повідомити на безкоштовну гарячу лінію 0-800-310-911 або у поліцію за коротким номером 102.



У центрі Львова зникла 14-річна / Фото Пошуково-рятувальна волонтерська асоціація