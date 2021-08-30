На залізничній станції під колесами потяга загинув львів'янин
Джерело:поліція Львівщини
На залізничній станції "Борщовичі" 29 серпня львів'янин потрапив під колеса потяга Здолбунів – Львів. Чоловік отримав важкі травми й загинув на місці події.
Трагічний інцидент не вплинув на рух поїздів. Наразі поліція проводить розслідування.
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Чоловік потрапив під колеса потяга
- Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції "Борщовичі" під колеса потяга Здолбунів – Львів потрапив чоловік.
- За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, трагічний інцидент трапився о 18:30.
- На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.
- Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 59-річний львів'янин.
- Чоловік отримав важкі травми й загинув на місці.
Львів'янин загинув під колесами потяга / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини трагічної події.
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