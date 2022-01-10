Займався грабежами та розбоями на Львівщині: СБУ депортувала азербайджанця

СБУ депортувала з України 43-річного громадянина Азербайджану. Він був членом злочинного угруповання, яке займалося грабежами та розбоями на Львівщині.

Зловмисника засудили до тюремного ув'язнення. Після того, як чоловік вийшов з в'язниці, його примусово повернули до рідної країни.

Цікаво Близький до "злодія в законі" Антимоса: затримали ще одного "авторитета" зі списку РНБО

СБУ депортувала азербайджанця за грабежі

Після приїзду в Україну 43-річний громадянин Азербайджану увійшов до складу злочинного угруповання та став його активним учасником. Зловмисники займалися вимаганнями, грабежами та розбоями.

Галицький суд визнав іноземця винним у низці злочинів. Чоловік відбував покарання у в'язниці. Через 3,5 року його звільнили та примусово повернули до Азербайджану. Депортацію проводили оперативники СБУ та співробітники Державної міграційної служби.



Зловмисник повернувся до Азербайджану / Фото Управління СБУ у Львівській області