Згоріли урожай і квіти біля будинків: на Львівщині людські поля обробили шаленими хімікатами

На Львівщині агрофірма обробила з дронів свої соняшникові поля хімікатами. Однак вони потрапили на посіви місцевих жителів. У людей погорів урожай й навіть квіти біля будинків.

Місцеві жителі звернулися зі скаргою до Бродівської міськради. На місці події провели перевірку.

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Агрофірма обробила поля шаленими хімікатами

Нещодавно до Бродівської міськради звернулися жителі села Королівка. Вони розповіли, що агрофірма, яка господарює поруч з їхніми фермерськими господарствами, обробляла хімікатами свої соняшникові поля. Речовини завдали шкоди прилеглим земельним ділянкам.

Бродівська міськрада ініціювала позапланову перевірку Держпродспоживслужби щодо цієї ситуації. На місце події приїхали заступниця міського голови Оксана Прокопець, головний спеціаліста відділу юридичного супроводу Сергій Швайка, державний фітосанітарний інспектор Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби Львівщини Ярослав Лободзець та інші.

Фахівці виявили рослини з численними опіками від хімікатів на полях і присадибних ділянках. Зокрема, постраждали урожай капусти, кукурудзи та заготована на корм тваринам трава.

Дивіться фото з місця події / Фото Бродівської міськради

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У людей згоріли квіти біля будинків

Лободзець запевнив фермерів, що препарат, який використовувала агрофірма, не проникає в корінь. Також він не залишає небезпечних речовин у продуктах через 7 днів після застосування. Однак опіки зупиняють розвиток рослин, тож запланованих об'ємів врожаю очікувати не варто.

Також оброблення полів хімікатами за допомогою дронів дозволено лише за умови дотримання санітарних зон – від поля до житлових будинків має бути не менше 1 кілометра. У селі Королівка від оприскування погоріли навіть квіти біля будинків,

– мовиться у повідомленні міськради.

Ситуацію ускладнює те, що агрофірма зареєстрована та має головний офіс у Волинській області. Тому до роботи повинні залучити фахівців Держпродспоживслужби й з Волині, й з Львівщини.

З фермерами обговорили алгоритм дій, необхідних для того, щоб притягнути порушників до відповідальності. За результатами виїзду комісії склали відповідні акти.