ЗМІ мають взяти до уваги прохання, – ОВА про ВВС і CNN, які у Львові вели трансляції авіаударів
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що іноземні ЗМІ, які транслювали удари по Львову мають взяти до уваги прохання влади. Зокрема не показувати у мережі фото та відео атак добу після них або у прямому ефірі.
Відповідну заяву зробив під час брифінгу Максим Козицький. Про це він повідомив ввечері 26 березня після бомбардувань окупантів.
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У Львівській ОВА журналістів закликали діяти професійно
Посадовець відповів на питання щодо ставлення до іноземних ЗМІ, які просто у прямому ефірі демонструють картинку, звідки відбуваються ракетні обстріли, зокрема CNN та BBC.
Я вважаю, що іноземні журналісти не раз перебували у гарячих точках і мають взяти до уваги, що ми мирне місто і поводитись відповідно до правил журналістики, – заявив Козицький.
Очільник ОВА таким чином відреагував на те, що CNN та ВВС, попри заклики влади не оприлюднювати кадри бомбардувань, транслювали місця, на яких помітно атаки окупантів, а також будинки та місцевість.
За публікацію кадрів є кримінальна відповідальність
Також речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська заявила, що Служба безпеки України та Міноборони неодноразово закликало та наполегливо рекомендує не робити фото та відеофіксацію.
У нас є мирне населення. У нас можуть загинути люди від ваших публікацій та прямих ефірів. Ви корегуєте вогонь ворога – не допустіть смертей мирного населення. Тому що ваша інформація може підпадати під 114 статтю як шпигунство, а українських журналістів під 111 як державна зрада,
– пояснила речниця СБУ.
Роксолана Яворська вкотре закликала не публікувати кадри, адже інформація передається ворогу. Це може допомогти йому скоригувати вогонь й можуть бути жертви серед мирного населення.
До речі, раніше влада неодноразово просила цього не робити. Зокрема радник глави ОП Олексій Арестович закликав не публікувати кадри та пояснював причину:
- "спочатку є розвідка. Корегувальники вогню окупантів є, як у Києві, так і у Львові чи Івано-Франківську;
- потім йде удар, далі – корегування. Найважливішим етапом є визначення наслідків обстрілів. Бо залежно від цього підбирається тип боєприпасів, спорядження, тип зброї, з якої нестимуться наступні обстріли;
- і от якраз оцінка результатів удару є важливим елементом, і ви тут допомагаєте ворогу. За те, що ви знімаєте і публікуєте, – ви вже заслуговуєте на нагороду від Росії".
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