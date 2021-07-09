На Львівщині 2 дівчинки наїлись отруйних грибів і потрапили у реанімацію

Двоє маленьких дітей, гуляючи на присадибних ділянках, наїлись отруйних грибів. Дівчаток госпіталізували у реанімацію.

Одну дівчинку привезли у лікарню 6 липня, а іншу – наприкінці червня. На щастя, діти потрапили до медзакладу вчасно.

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На Львівщині діти отруїлись грибами

Лікар-анестезіолог Тарас Оранський розповів, що до реанімації Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру потрапили двоє малолітніх дітей. Вони отруїлися грибами.

3-річну дівчинку привезли з Винників наприкінці червня, а 2-річну – з Сокальського району вночі 6 липня. Діти потрапили у лікарню протягом кількох годин після отруєння, тож, на щастя, обійшлося без серйозних наслідків. На момент госпіталізації важких симптомів отруєння у дітей не було.

Дитину з Винників привезли буквально через годину після поїдання грибів. У неї лише було одноразове блювання. Дівчинку з Сокальського району також доставили швидко,

– зазначив лікар.

За словами Оранського, дівчаткам провели усі необхідні процедури, тож вони були в реанімації всього кілька днів. Потім дітей перевели під спостереження лікарів в педіатричне відділення.

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Як дівчата отруїлись грибами

Лікар розповів, що маленька пацієнтка з Сокальського району гуляла сама на приватній території. Коли її мама підійшла до неї, то побачили, що донька щось жує. Грибів в дитини вже не було.

Дівчинку з Винників за поїданням грибів побачила сусідка. Вона відразу відвела дитину до мами, й вже вона звернулася до лікаря. Які саме отруйні гриби з'їли дівчата, наразі невідомо. Однак медики підозрюють, що це були несправжні опеньки.

Пацієнтку з Винників на початку липня виписали з лікарні додому, а дівчинка з Сокальського району досі перебуває в педіатричному відділенні. Однак лікар зазначив, що з дитиною все гаразд і її також невдовзі випишуть з лікарні.

Дивіться відео, що робити при отруєнні грибами: