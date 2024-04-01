Влаштовував секс-вечірки на Львівщині: правоохоронці викрили організатора

Поліція Львівської області викрила організатора "Порядної галицької вечірки". Цей захід подавався під виглядом культурного дійства, втім, фактично слугував місцем для розпусти.

Суд уже обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Чоловіка підозрюють у "звідництві для розпусти".

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Що відомо про "Порядну галицьку вечірку"

За інформацією від правоохоронців, наприкінці грудня 2023 року підозрюваний орендував будинок для проведення "Порядної галицької вечірки".

Напередодні вечірки чоловік створив групу в Telegram, в якій на момент викриття правоохоронцями вже налічувалося 63 учасників. У цій групі були розписані правила поведінки на вечірці, включаючи обов'язкову здачу мобільних телефонів, тематичний дрес-код та можливість учасників займатись сексом чи вчиняти інші сексуальні дії за добровільною згодою.

Для участі у секс-вечірці кожен учасник повинен був пройти співбесіду по відеозв'язоку з організатором та оплатити вхід. Ціна квитка становили від 700 до 3500 гривень. Усе залежало від статі та того, чи проходила особа сама, чи з партнером. Після оплати, організатор надсилав учасникам "персональні номери на вечірку", які потрібно було назвати при вході в будинок.

За інформацією поліції, під час заходу учасники вчиняли "розпусні дії та вступали у статеві зносини між собою".

Підозрюється у "звідництві для розпусти"

Правоохоронці розповіли, що на чолі цієї злочинної схеми стояв уродженець села Заставне поблизу Львова, який орендував приватний будинок на одну ніч за 16 тисяч гривень.

Організатору уже повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні, а саме "звідництві для розпусти". Галицький районний суд Львова обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці. Організатору може загрожувати до п’яти років тюрми.

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