Львів'янин намагався розбестити дівчинку в школі: поради психолога, як вберегти дитину

В одній із львівських шкіл невідомий намагався розбестити дитину в туалеті. На відео із шкільної камери спостереження видно, як невідомий чоловік у жіночому одязі заходить до школи.

Озирнувшись довкола, він швидко крокував коридором. Чоловік зайшов у жіночий туалет, де в той момент була другокласниця, назвався лікаркою і попросив її роздягнутись.

До теми Переодягнений у жінку чоловік змушував дівчинку роздягнутися у туалеті львівської школи

На щастя, вчителька у класі помітила, що школярки довго немає на уроці і сама вийшла за нею до вбиральні. Там чоловік штовхнув учительку і втік.

Зловмисника знайшли та затримали

Батьки дівчинки одразу ж звернулися до поліції. До пошуків підключили Національну гвардію. І за кілька годин підозрюваного таки затримали. Зловмисником виявився 50-річний чоловік. Він з Києва і його вже не раз судили за такі ж злочини.

Відомо, що охоронницю школи притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Як розповіла директорка школи №43 Ірина Чорнобиль, у навальному закладі є охоронець та 13 камер відеоспостереження. Вона наголосила, що на відео видно охоронницю, яка стояла спиною до входу.

Крім того, директорка припустила, що зловмисник проник у школу тихо, тому охоронниця просто не почула, що хтось зайшов.

Батьки не можуть прийти до школи дитини. До директора на прийом теж треба записуватись. А тут, виходить, людина заходить і зовсім без проблем, якимось чудесним чином, її пускають,

– зазначила мама другокласника Юлія.

Невідомий намагався розбестити дитину в туалеті: дивіться сюжет 24 каналу

Дітей треба вчити, як поводитися з чужими людьми

Психологи наголошують на тому, що дітей уже з 3 – 4 років потрібно навчати, як поводитися з чужими людьми. Психотерапевтка Юліана Маслак назвала правила, яких слід дотримуватись у вихованні.

Перше: це "правило купальника" – "моє тіло – це моя територія". Ніхто не має права торкатися. Ці зони є моєю інтимністю.

Друге: це, що я говорю "ні" дорослим і вони мене чують.

Третє: правило "я маю 5 дорослих, що коли щось трапилося, я можу повідомити". Це можуть бути батьки, бабусі, вчителі, вихователі.

Батькам також важливо не пропустити тривожні дзвіночки. І зважати на різку зміну поведінки своєї малечі. А ще пам'ятати: у 80% випадків сексуального насилля проти дітей кривдниками є їхні знайомі або родичі.

До таких основних ознак – це, мабуть, підвищена тривога. Дитина стає неспокійна. І ми бачимо це різко, це не трапляється ні звідки. Дитина може мати сечовипускання, вона може мати порушений сон, апетит,

– пояснила Маслак.

Також якщо дитина раптом категорично відмовляється йти до садка, школи чи гуртка – це причина, аби поговорити з нею. А от у місті обіцяють тепер перевірити всі школи на наявність належної охорони.