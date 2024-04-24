Турне окупованими територіями: навіщо Марія Львова-Бєлова приїжджала в Україну

Уповноважена Путіна з прав дитини 18 – 19 квітня відвідала нові окуповані території. Візити Марії Львової-Бєлової завжди передують порушенню прав маленьких українців. До чого готуються уповноважена та її місцева "гвардія" цього разу – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Альтернативна реальність

З моменту видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Марії Львової-Бєлової минув рік. Разом із президентом Владіміром Путіним уповноважену підозрюють у депортації та примусовому переміщенні українських дітей. Один із вивезених з Маріуполя підлітків майже 2 роки перебуває у родині Львової-Бєлової та її чоловіка, отця Павла.

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Ордери на арешт значно обмежили географію поїздок уповноваженої: 125 держав світу можуть затримати її та видати в Гаагу для подальшого кримінального переслідування. Як результат – у 2023 році Львова-Бєлова наважилася полетіти тільки в Сирію та в окуповані регіони Грузії, і нині – у своєрідне турне в Запорізьку, Луганську та Донецьку область.

Для створення враження буденності цього візиту його було включено до програми квітневих поїздок уповноваженої поряд з Якутією та Приморським краєм. Водночас метою турне виключно окупованими територіями України був моніторинг та оцінка інтеграції трьох областей в правове, соціальне, освітнє та культурне поле Росії.

На публіку транслювалися сімейні театральні майстер-класи в Луганську, профорієнтація для випускників спецшкіл, організація передачі в родини українських сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, відкриття центрів для "дозвілля" дітей і їхніх родичів на Запоріжжі, вручення орденів учасникам агресії на Донеччині.

Українські діти зустрічали Львову-Бєлову в традиційних російських кокошниках та рубахах. Сама уповноважена чи не вперше одягла на себе Z-символіку.

"Свої люди" на місцях

З-поміж іншого, у програмі поїздки були передбачені зустрічі Львової-Бєлової з так званими дитячими уповноваженими на окупованих територіях. До Елеонори Федоренко (Донецька область) та Інни Швенк (Луганська область) цього разу долучилася Юлія Сажаєва (Запорізька область).

Хто така Юлія Сажаєва Це так звана радниця голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Запорізької області з прав дитини. На посаду була призначена одночасно з Інною Швенк ще в грудні 2022 року, однак досі не викликала достатньої уваги міжнародної спільноти у формі санкцій. За словами Марії Львової-Бєлової, Сажаєва долучена до соціальної підтримки дітей у межах "благодійних і волонтерських проєктів" та має досвід співпраці з самою уповноваженою Путіна.

1 серпня 2023 року Сажаєва уклала угоду зі Слідчим комітетом Росії, який депортує українських дітей під приводом навчання у власних закладах. У січні 2024 року родина Сажаєвих представляла окуповану Запорізьку область на путінському форумі "Рідні – милі", присвяченому "року сім'ї". У цілому, Юлія Сажаєва сприяє імплементації політики "перевиховання" українських дітей, як на окупованому Запоріжжі, так і на території Росії.

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З дитячою уповноваженою так званої "ЛНР" Інною Швенк Львова-Бєлова в межах поїздки обговорила сімейне влаштування маленьких українців. Ще в листопаді минулого року Швенк зізналася, що діти з окупованої Луганської області були усиновлені російськими громадянами. Тож попри заяви Марії Львової-Бєлової щодо пріоритетності влаштування дітей у кровні родини, зрештою сироти та позбавлені батьківського піклування можуть вкотре опинитися в регіонах держави-агресорки.

Нова хвиля депортації?

З моменту видачі ордерів на арешт стратегія вищого керівництва Росії дещо змінилася. Поодинокі випадки вивезення українських дітей у Росію на невизначений термін все ще трапляються, однак пріоритет надається короткостроковим програмам "перевиховання" у таборах та політичній індоктринації і мілітаризації в школах на окупованій території. Перші табірні зміни для маленьких українців цьогоріч розпочалися раніше – наприкінці лютого. Це дозволить росіянам промити мізки ще більшій кількості українських дітей, ніж у 2023 році.

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Занепокоєння викликає той факт, що візиту Львової-Бєлової в Україну передувала так звана диспансеризація (медичні огляди) російськими лікарями українських дітей з окупованих територій.

Такі заходи у минулі роки призводили до вивезення маленьких українців в регіони Росії під проводом реабілітації. Так само, беручи до уваги високу ймовірність нової наступальної операції росіян у травні – червні, Львова-Бєлова могла приїхати, щоб оцінити потужності для тимчасового розміщення нових викрадених дітей.

Незалежно від мотивів турне, очевидним є той факт, що росіяни відчувають себе господарями на окупованих територіях. Вони прагнуть якнайшвидше інтегрувати місцеве населення, аби ускладнити відновлення контролю України. Це довгострокова негативна для нашої держави стратегія, яка вже сьогодні потребує підготовки до повернення не лише територій, але й людей.