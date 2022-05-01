У Львові відкрили виставку унікальних писанок, які дивом вціліли на Київщині

У неділю, 1 травня, на площі перед собором святого Юра у Львові встановили 140 гігантських писанок, які вціліли після обстрілу ландшафтного парку "Добропарк", що під Києвом.

Писанки з 2016 року експонувались у Києві на Софіївській площі, а у 2020 переїхали до "Добропарку". Вперше у Львові вони побували ще у 2017 році. Тепер їх знову привезли сюди, але далеко не усіх, адже окупанти знищили майже 450 писанок.

Голова Львівської районної державної адміністрації Христина Замула повідомила, що їх у "Добропарку" було 585, а розписом займались автори з усієї України, вкладаючи у кожну історію, традиції, мрії про мир і добро.

Дивом вціліли 140 писанок

Війна та окупанти знищили "Добропарк" – там донедавна тривали активні бойові дії. Але 140 писанок дивом вціліли. Трохи обпалені і пошкоджені, як і наша країна зараз. Але все відновимо та створимо нове, бо ж душа України жива,

– сказала Замула.

Виставка у Львові відбувається за ініціативи Львівської районної військової адміністрації та БФ "Перспектива Нова". Триватиме вона до 6 травня на площі перед собором святого Юра. Згодом писанки будуть експонувати у громадах Львівщини.

Виставка унікальних писанок у Львові / фото із соцмереж Христини Замули

Нагадаємо, що російські окупанти знищили ландшафтний парк "Добропарк", який відкрився лише у 2020 році.

Ворог повністю зруйнував головний будинок "Добропарку", руйнувань зазнали також усі інші будівлі поруч. Вщент знищено весь транспорт та техніку парку, а все, що можна було вивезти – окупанти розікрали.



"Добропарк" після рук окупантів / фото із соцмереж парку

Засновник Ігор Добруцький повідомляв, що на відновлення парку знадобиться декілька років. Окупанти завдали шкоди на близько 2-3 мільйонів доларів.

Росіяни зазіхають на культурну спадщину

Нагадаємо, що днями окупанти зазіхнули на колекцію скіфського золота, яке зберігалося у краєзнавчому музеї Мелітополя. Відомо, що з музеїв тимчасово окупованого Криму відправили до Мелітополя "експертів", аби ті оцінили скіфське золото. Додамо, що це одна з найдорожчих колекцій, яка була в Україні.

Наразі все ще невідомо, куди росіяни відвезли, вкрали чи заховали золото.

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