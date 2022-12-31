Ляпас Росії: політолог пояснив, навіщо Путін дзвонив Сі Цзіньпіню

Нещодавно Владімір Путін подзвонив Сі Цзіньпіну. Однак почути бажане під час розмови диктатору не вдалося.

Путін хотів зустрітися особисто, і Мєдвєдєв їздив для того, щоб попросити про цю зустріч. Вона не була погоджена. Про це 24 каналу сказав політолог Ігор Рейтерович.

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"Китайський лідер "саізволіл" поспілкуватися з Путіним, зробив йому певний реверанс. У Сі Цзіньпіна просто таке обличчя, яке є найбільш підхожим для подібних зустрічей, адже по ньому взагалі незрозуміло, що він реально думає. Він наче посміхається, але насправді в нього можуть бути зовсім інші думки", – зауважує політолог.

Потрібно зважати на два ключові моменти

По-перше, в контексті зустрічі Путін пнувся весь із себе, розповідав, що росіяни та китайці – брати навіки. І особливо тиснув на те, підкреслює Рейтерович, що між країнами має бути дуже потужне військово-технічне співробітництво. На що Сі Цзіньпінь відповів: Китай зберігатиме високий рівень політичних відносин з Росією і подивиться, як розвиватиметься ситуація у 2023 році. Відтак Путін не почув того, чого хотів.

Потрібно розуміти, що усі розповіді диктатора про неймовірні обсяги торгівлі та плідну співпрацю з Китаєм не підкріплені конкретними цифрами.

Так, з одного боку товарообіг зріс, але він (Путін – 24 канал) забув сказати, що це винятково китайський імпорт. Росія жодних товарів, окремі сировини та ресурсів, Китаю не продає, а Китай постачає їй все, що вважає за потрібне,

– зазначає політолог.

Ба більше, Путін ані слова не сказав, що Китай приєднався до ключових санкцій проти Росії. Нехай деякі достатньо формальні, каже Рейтерович, але він зберігає обличчя і не збирається товаришувати з державою-агресоркою.

По-друге, напередодні цієї зустрічі у Китаї було призначено нову людину на посаду очільника Міністерства закордонних справ – це колишній посол Китаю у Вашингтоні, США. Він з одного боку відомий своєю жорсткою позицією щодо захисту інтересів Китаю, а з іншого – здатністю домовлятися з американцями щодо ключових питань, які становлять інтерес для Китаю.

Усі ці події й сама тональність конференції явно не пішла на користь Путіну. Він рознервувався, тому що очікував на якій інші заяви з боку очільника Китаю, а по факту отримав загальні фрази, якими Китай оперував впродовж всього 2022 року,

– каже Рейтерович.

Як стверджує політолог, сьогодні відносини між Китаєм та Росією перебувають на найвищому рівні розвитку й захисту національних інтересів Китайської Народної Республіки. Тут усе прозоро.

"До тих факторів, які я наводив, з точки зору імпорту та бросових цін на ресурси – Росія ледь не за собівартість готова продавати Китаю і нафту, і газ, і деревину, і золото – все, що Китай попросить", – зауважує Рейтерович.

При тому, акцентує він, що Китай вже стільки не купує. Це пояснюється внутрішніми причинами, що пов'язані з коронакризою, економікою і так далі.

За 2022 рік Китай "зайшов і сів" у тих азійських країнах, які раніше вважалися сателітами Росії. Фраза Сі Цзіньпіна про те, що Китай буде на сторожі національних інтересів і територіальної цілісності Казахстану як найближчого партнера КНР – це був навіть не ляпас Росії, а дуже смачний удар з розвороту,

– запевняє політолог.

Безумовно, російська пропаганда і надалі розповідатиме, що у Росії з Китаєм усе супер. На рівні якихось зустрічей це, можливо, це так і виглядає.

"Якщо подивитися на реальність, на гроші, на специфіку цих взаємовідносин – це відносини суверена з васалом. Просто цей васалітет поки що не знайшов формального підтвердження у вигляді конкретних міждержавних документів. Але на рівні економіки це вже давно відбулося, і Росія цю залежність поглиблює з кожним місяцем", – резюмував політолог Ігор Рейтерович.

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