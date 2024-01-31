Залишилося лише 3%: усе зібране для Максимка зі СМА сьогодні – подвоять

У 3-річного Максима Кирика з Львівщини спінальна м'язова атрофія (СМА) – захворювання, яке призводить до порушення здатності ходити, ковтати, дихати. На щастя, зупинити недугу можна. Та для цього потрібна ін'єкція, яка коштує 1,8 мільйона доларів.

Майже 2 роки небайдужі збирають величезну суму. І цей шлях вже на фінішній прямій – залишилося менше ніж 3%. Вже зовсім скоро хлопчик зможе отримати рятівний укол.

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Як допомогти Максимку щонайшвидше одужати

Вкотре за час збору з'явився благодійник, який погодився подвоїти зібрану за день суму. Усі внески, які надійдуть на рахунки для допомоги Максимку протягом 31 січня, помножать на 2. Шанс зібрати необхідну суму вже сьогодні – надзвичайно великий. Адже залишається лише 2,81%.

Монобанк:

5375 4141 0091 4612

Кирик Петро (тато)

Приватбанк:

5168 7520 1177 7789

Кирик Петро (тато)

Приватбанк: БО БФ АСГАРД

ЄДРПОУ 44764312

UA 443 0529 9000 0026 0020 1102 1842

EURO

5375 4199 0906 7256

UA973220010000026200327624760

Kyryk Roman (uncle)

US Dollars

5375 4188 1278 2654

UA633220010000026200327628573

Kyryk Roman (uncle)

PLN

26160014621802589370000001

Konta Kyryk Petro

Гаманець ETH

0x4a633045023F640d8eBa537b3FF26f31f85EA914

Збір на сайті SIEPOMAGA.PL MAKSYM KYRYK

https://www.siepomaga.pl/maksym-kyryk

Pay Pal

press.una@gmail.com

Допоможіть Максимку одужати / Інстаграм help_maxkyryk_sma

Хлопчик майже 2 роки бореться з хворобою

При народженні у Максимка не діагностували жодних захворювань. Однак у рік він не почав ходити. Батьки забили на сполох. Почалися лікарі, аналізи, дослідження. А тоді – повномасштабне вторгнення Росії, виїзд за кордон і страшний діагноз – СМА.

Хлопчик отримує підтримувальну терапію, яка призупиняє хворобу. Та повністю перемогти її допоможе лише дороговартісний укол. Максимку – 3,5 року, та більшу частину свого життя він бореться за звичні для усіх речі – ходити, рухатися, дихати.

Мама Максимка про збір для сина: дивіться відео

Що таке СМА Це відсутність гена, який кодує білок, необхідний для роботи мотонейронів. Через хворобу моторні нейрони спинного мозку поступово гинуть. Це призводить до відмирання нейронних сполучень з м'язами та м'язової атрофії – повної зупинки м'язової діяльності з часом.



Однак є можливість зупинити недугу, ввівши укол Zolgensma, який дозволяє "полагодити" зламаний ген. Його вартість – 1,8 мільйона доларів.

Кожен новий день для Максимка – виклик. Йому важко ходити, м'язи на ногах надто слабкі. Він не може бігати чи стрибати. Але можливість одужати вже так близько. Кожні 10, 20 чи 50 гривень допоможуть закрити збір. З вашою поміччю вже завтра хлопчик зможе готуватися до рятівного уколу.