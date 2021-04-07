Мама 8-річної блогерки заявила про насилля у сім'ї і проблеми Мілани з вимовою

Дар'я – мама 8-річної блогерки Мілани Маханець – розплакалася під час інтерв'ю. Вона зізналася, що у дівчинки були проблеми з вимовою. У 5 років вона говорила по складах і ледве складала речення.
Джерело:24 канал
Як каже мама Мілани, так склалося через те, що донька була свідком домашнього насильства. Продовжувати розповідь жінка на камери не захотіла і розплакалася.
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Що каже мама Дар'ї про скандал
За словами матері дівчинки, вона здивована, що уся ця справа стала скандальною і що за них взялися правоохоронці. Дар'я вкотре говорить про те, що це були лише невинні розваги дітей. Щодо поцілунків і обіймів двох дітей, то каже – підписники брали Мілану і Пашу "на слабо" і не вірили, що вони пара. Тому ті і публікували такий контент.
Дар'я підтвердила, що їй висунули звинувачення, однак з ним вона не погоджується.
Але я вважаю, що звинувачення в порнографічному контенті на нашу адресу занадто далекі від того, що є насправді...,
– пояснила Дар'я.
Також жінка сказала, що вважає несправедливим той факт, що сторінки дітей блокують у соціальних мережах. За її словами, нічого поганого в дружбі Мілани з 13-річним Пашею Паєм немає. "Зараз ми у дитини, яка і так сильно травмована, забираємо останнє, що може її підтримати".
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Насилля у сім'ї
Дар'я розплакалася, коли їй на камери довелося розповісти про розлучення і те, як вона його пережила. За її словами, в родині було домашнє насильство, яке бачила і Мілана. На уточнювальні запитання Дар'я відмовилася відповідати.
Жінка каже, що залишилася без нічого після розлючення: не мала ні роботи, ні грошей. Тому її донька пережила стрес і мала проблеми розвитку. Мілана погано розмовляла, не могла скласти слова у речення.
Тим часом батьки 13-річного "хлопця" Мілани Паші категорично відмовилися давати інтерв'ю журналістам.Важливо. Після скандалу батьки Паші заборонили йому спілкуватися з Міланою, а з інстаграму зникли їхні сторінки.
Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: що відомо
- 8-річна модель Мілана та 13-річний Паша в інстаграмі публікували недитячі знімки – з поцілунками та обіймами.
- Дитячий обмудсмен Микола Кулеба звернув на це увагу та попросив втрутитися спецслужби.
- Після того, як спалахнув скандал, дівчинка видалила відверті фото з блогером.
- Мама моделі запевнила, що стосунки її доньки – не справжні. Мовляв, це всього лише піар. Фото дітей у ліжку вона назвала жартом, а також спростувала інформацію про те, що діти начебто живуть разом.
- Поліція відкрила справу за статтею про виготовлення і поширення порнографії, а також примушування до участі у її створенні.
- Батько Мілана зазначив, що в шоці з того, що відбувалося з його донькою. З дружиною він розвівся у 2019 році.