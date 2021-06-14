У Маріуполі на ринку чоловіка вбили пінцетом

На Центральному ринку у Маріуполі сталося вбивство після суперечки. 36-річному чоловіку нанесли смертельні поранення пінцетом.

Від отриманих травм він одразу помер. На місце інциденту приїхала бригада медиків: втім, врятувати чоловіка вже не змогли.

Дивіться також Повішеного чоловіка виявили на дитячому майданчику в Харкові: фото

Чоловіка вбили ударом пінцета

Загиблим виявився 36-річний місцевий мешканець. Його нападник – 53-річний раніше засуджений маріуполець. Чоловіки не товаришували між собою, але були знайомі.

Очевидці на ринку розповіли: між загиблим та нападником сталася сварка, у якій старший вдарив молодшого та втік. Удар припав прямо у шию, від чого чоловік загинув.

Після опитувань, особу чоловіка встановили. Знайти його вдалося вже за дві години у його ж помешканні. Там і знайшли знаряддя злочину – пінцет.



Нападника знайшли за дві години / Фото Нацполіції

Чоловіку повідомили про підозру за статтею умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нападника затримали. Вирішують питання про запобіжний захід для нього у вигляді тримання під вартою.