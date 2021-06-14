У Маріуполі на ринку чоловіка вбили пінцетом

На Центральному ринку у Маріуполі сталося вбивство після суперечки. 36-річному чоловіку нанесли смертельні поранення пінцетом.
Від отриманих травм він одразу помер. На місце інциденту приїхала бригада медиків: втім, врятувати чоловіка вже не змогли.
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Чоловіка вбили ударом пінцета
Загиблим виявився 36-річний місцевий мешканець. Його нападник – 53-річний раніше засуджений маріуполець. Чоловіки не товаришували між собою, але були знайомі.
Очевидці на ринку розповіли: між загиблим та нападником сталася сварка, у якій старший вдарив молодшого та втік. Удар припав прямо у шию, від чого чоловік загинув.
Після опитувань, особу чоловіка встановили. Знайти його вдалося вже за дві години у його ж помешканні. Там і знайшли знаряддя злочину – пінцет.
Нападника знайшли за дві години / Фото Нацполіції
Чоловіку повідомили про підозру за статтею умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нападника затримали. Вирішують питання про запобіжний захід для нього у вигляді тримання під вартою.У Києві троє хлопців викрали й побили таксиста нібито через те, що він скривив дівчину. Нападники вимагали у нього 25 тисяч доларів, аби "зам'яти" проблему.