Маркарова закликала не голосувати за звернення Ради про статус основного союзника поза НАТО

Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова закликала народних депутатів не голосувати за надання Україні статусу основного союзника поза НАТО. Адже мета нашої держави – повноцінне членство.

Вступ в Альянс – єдине інституційне вирішення для безпеки України. Саме це записано в Конституції нашої держави.

До теми Рада збереться на позачергове засідання, щоб просити статус головного партнера США

За її словами, Україна має інші статуси, які допомагають нам співпрацювати з НАТО. Мовиться про ЕОР – партнерство з розширеними можливостями.

Україна визначилась, що наша мета – членство в НАТО,

– наголосила Маркарова.

Вона зауважила, що Сполучені Штати Америки допомагають Україні, зокрема надають гроші та зброю.

Маркарова: Це точно не про нас

Пані посол відзначила, що MNNA (Major Non-NATO Ally) – основний союзник США поза НАТО є статусом для тих держав, які не планують або не мають змоги вступити в Альянс. "Це точно не про нас", – сказала Маркарова.

Народні депутати на позачерговому засіданні розглянуть проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу США щодо отримання відповідного статусу.

"Підтримка парламенту зараз дуже потрібна щодо просування реформ і голосування за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО", – відзначила пані посол.

Статус союзника США поза НАТО: що він означає

Такий статус – це частина система військово-політичних альянсів США.

Відповідна до угоди, напад на американських союзників – це напад на США.

Також країна допомагає своїм союзникам допомогу в розбудові сил і засобів оборони.

Повний текст повідомлення Оксани Маркарової:

Шановні колеги – депутати: дуже прошу і ініціаторів такого засідання і тих, хто завтра (8 серпня – 24 канал) його розглядатиме, звернути увагу на наступне:

1) Україна визначилась, що наша мета – членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції.

2) Україна має статус – ми EOP партнер НАТО, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої інтероперабільності і розбудови спроможностей.

3) США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагаю нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми щойно підписали дуже сильну Рамкову Угоди між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США – як членів НАТО, так і інших.

4) MNNA – статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас. А підтримка Парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО і тут я думаю Olga Stefanishyna і МО можуть детально поінформувати про те, що нам потрібно зробити і з річного плану з НАТО, і з програми ЕОР.