Медіа без вибору: польські ЗМІ протестують через новий податок на рекламу і зупинили роботу

Через новий закон, що збільшує податки на рекламу для приватних медіа, у Польщі 10 лютого почалися страйки. Декілька найбільших ЗМІ країни припинили телетрансляцію, перестали оновлювати сайти, а шпальти газет вийшли порожніми.
Джерело:Wyborcza.pl
Влада обґрунтовує новий податок необхідністю поповнювати бюджет країни у час пандемії. І наголошує: витрати на нього мають покривити доходи з реклами, які отримують ЗМІ.
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Media bez wyboru: чому бастують ЗМІ
Більшість засобів масової інформації базують своє існування на прибутках від реклами. Відняття у них доходів позбавить робочих місць багатьох журналістів, зірве дорогі розслідування, усуне копітку перевірку фактів та викриє брехню, придушить критику та свободу слова,
– йдеться у заяві медійників.
До протесту приєдналися:
- великий польський новинний канал Polsatnews,
- інформаційні портали Onet,
- сайт Gazeta.pl,
- Gazeta wyborcza,
- RMF FM,
- Rzeczpospolita,
- Wirtualna Polska.
Український Фонд розвитку засобів масової інформації також підтримав цей протест.
Чим депутати вмотивували закон
Основна мотивація, через яку більшість депутатів підтримала цей закон, – необхідність поповнювати бюджет держави під час коронавірусної кризи. Близько 50% з цієї суми має піти до Національного Фонду Охорони Здоров’я, інші 50 % поділять між собою Фонд Підтримки Культури та Національний Фонд Охорони Пам’яток.
Один з авторів закону, депутат від "Закону і справедливості" Радослав Фогіель, прокоментував TVP.info, що під час протесту деякі ЗМІ замовчують цю інформацію, чим можуть маніпулювати думкою глядачів і читачів. Водночас сказав, що "кожен учасник ринку, може висловитись щодо норм, які його стосуються".