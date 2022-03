У Мелітополі під час мітингу окупанти викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову

У Мелітополі 12 березня відбувався мітинг з вимогою звільнити міського голову, якого викрали напередодні. Під час цього заходу викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.

Інформація про викрадення жінки з'явилася на її фейсбуку приблизно о 9:30. Там вказали, що активістку нібито викрали окупанти.

У цей день до будівлі міської ради вийшли приблизно 2 тисячі місцевих жителів. Про це повідомила напередодні Запорізька військова адміністрація.

Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу! Мелітополь, виходьте,

– закликали на сторінці активістки.

Жінка є однією зі співорганізаторок мітингу проти окупації Мелітополя російською ордою. Там місцеві гучно нагадали окупантам, що Мелітополь – це Україна.



Жінка, яку викрали окупанти / Фото зі сторінки Ольги Гайсумової

Мелітопольці на мітингу вимагали, щоб окупанти відпустили мера Івана Федорова, якого викрали напередодні. Також щодо викрадення посадовця 11 березня висловилося Міністерство закордонних справ України.

Там закликали світ негайно відреагувати на цей злочин. Наразі досі невідомо, де утримують Федорова. А президент Володимир Зеленський сказав, що в таких діях Москва діє, як терористи "Ісламської держави".

Читайте текст допису зі сторінки Ольги Гайсумової:

Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу!

Мелітополь, виходьте!

The occupiers kidnapped Olga Gaisumova just from the peace rally!

Melitopol, stand up!