Метінвест долучився до проєкту Protez Hub з виробництва спецрюкзаків для осіб з ампутаціями
Джерело:Метінвест
В Україні стартував проєкт "Рюкзаки для осіб з ампутаціями", до реалізації якого долучилася гуманітарна ініціатива групи Метінвест "Рятуємо життя". Українці, які втратили кінцівки й готуються до протезування, отримають набори для післяопераційного догляду. Перша партія в 1 000 рюкзаків вже сформована та прямує до людей.
Гуманітарний проєкт "Рятуємо життя" продовжує розвивати напрямок фізичної реабілітації українців, які втратили кінцівки внаслідок війни. У співпраці з Protez Hub процедуру протезування й лікування на різних стадіях наразі проходять 48 військовослужбовців і цивільних. Серед них 13 – вже отримали свої протези вартістю до 30 тисяч євро.
Нещодавно "Рятуємо життя" долучився до ще одної корисної ініціативи Protez Hub для допомоги постраждалим. Це "Рюкзаки для осіб з ампутаціями". У межах проєкту українські волонтери спакували 1 000 рюкзаків, які містять предмети для післяопераційного періоду. Вони дозволяють доглядати за ампутованою кінцівкою, правильно формувати куксу й боротися з фантомними болями. Також у кожному наборі є друковані матеріали й інструкції, що пояснюють постраждалому алгоритм дій. Мета проєкту – допомогти забезпечити людей усім необхідним на етапі підготовки до успішного протезування.
Рюкзаки безкоштовно й за цільовим призначенням передаватимуться у різні регіони України людям з ампутаціями, які потребують цього найбільше. Координувати процес будуть Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, представники Міністерства охорони здоров’я України та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.
Наступна партія рюкзаків у кількості 2 000 одиниць вже готується. В планах учасників проєкту – вдосконалити їхній зміст відповідно до потреб поранених і травмованих.
Нагадаємо, навесні 2023 року "Рятуємо життя" та Protez Hub запустили першу в Україні освітню онлайн-платформу, яка буде корисною і медфахівцям, і постраждалим. Це своєрідна база знань, де можна знайти покрокову інформацію про всі етапи протезування та відновлення людей з ампутаціями. Портал повністю україномовний, а доступ до всіх матеріалів – безплатний. На його створення Метінвест спрямував понад 2,5 мільйона гривень.