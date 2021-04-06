Вдарив ножем в груди: на Миколаївщині рецидивіст зарізав неповнолітнього

У Вознесенську, що на Миколаївщині, 4 квітня трапилось резонансне вбивство. Поблизу місцевого магазину чоловік вдарив ножем у серце 16-річного хлопця. Той помер на місці.

У поліції з’ясували, що чоловік лише кілька днів тому звільнився з тюрми. Він перебував там через умисне вбивство – майже 13 років. За цей час він повив іншого в’язня, що той помер.

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Що відомо про інцидент в Миколаєві

4 квітня в поліцію подзвонив перехожий-медик. Він став свідком злочину, коли невідомий вдарив підітка ножем у груди.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника – ним виявився 30-річний житель Вознесенська.

За кілька годин після злочину, поліцейські разом зі спецпризначенцями затримали ймовірного вбивцю. Він переховувався у свого знайомого.

Під час затримання йому повідомили про підозру. За цей злочин йому загрожує довічне ув'язнення.

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