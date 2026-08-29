Росія готує 10 тисяч нових ракет "Дань-Т" для ударів по Україні

Росія планує у 2027 році виготовити близько 10 тисяч перспективних ракет "Дань-Т", які можуть застосовуватися для ударів по Україні. Масове виробництво цих дешевших боєприпасів може створити додаткову загрозу через складність їхнього перехоплення.

Про це заявив український ветеран та військовий аналітик kriegsforscher.

Чим небезпечні ці ракети?

Наразі ракета може запускатися як із наземних, так і з повітряних платформ. Серед носіїв називають російські літаки Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 і Су-57, а також вертоліт Мі-28. Аналітик припускає, що в майбутньому "Дань-Т" зможуть застосовувати з різних платформ, зокрема наземних установок і кораблів.

На мою думку, у 2027 році нам слід очікувати надзвичайно великої кількості проблем від цих дешевих ракет, які важко перехопити. Росіяни планують виробити близько 10 тисяч ракет лише типу "Дань-Т" у наступному році,

– зазначив він.

Ракета має дальність польоту близько 500 кілометрів, а маса бойової частини становить 135 кілограмів.

Росія працює над оснащенням "Дань-Т" антенною решіткою "Комета-16" та електронно-оптичною системою кінцевого наведення.

Водночас командування Повітряно-космічних сил Росії нібито розглядає можливість поступової заміни ракетою боєприпасів S8000 "Бандероль". Однією з причин такого рішення називають нижчу приблизно на 35% вартість.

На розробку ракети також звертали увагу в українській розвідці. Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявляв, що Росія прагне перевести її на комплектуючі власного виробництва.

Зараз росіяни намагаються повністю перейти на комплектуючі власного виробництва. Наприклад, одне з завдань, що стоїть для "Дань-Т" – щоб уся компонентна база була їхньою,

– повідомив Скібіцький.

Зауважимо, що небезпека "Дань-Т" може полягати не лише в її кількості, а й у розвитку концепції російських реактивних мішеней у повноцінну ударну зброю. Її пов’язують із "Дань-М" – безпілотником, якого Росія вже адаптувала для бойового застосування проти України.

Він може працювати на висоті до 9 кілометрів і розвивати швидкість до 750 кілометрів на годину, що робить її складнішою ціллю для частини засобів ППО. Крім того, "Дань-М" створювалася як мішень для імітації повітряних цілей, а її конструкція передбачала високу маневровість, що потенційно може ускладнювати перехоплення бойової версії.

Тому поява "Дань-Т" може свідчити про спробу Росії масштабувати вже випробувану концепцію недорогих реактивних цілей, пристосованих для ударів по Україні.