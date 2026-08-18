З 60 до 1000 одиниць на рік: США готуються різко наростити виробництво ракет Tomahawk

Американські збройні сили уклали з підрозділом Raytheon компанії RTX контракт на суму 22,9 мільярда доларів. Ці кошти підуть на збільшення обсягів виробництва ракет Tomahawk.

Так, у Вашингтоні планують відновити вичерпані запаси високотехнологічного озброєння. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Що відомо про плани США наростити виробництво ракет?

У матеріалі йдеться про те, що використання великих обсягів боєприпасів у війні проти Ірану, а також постачання значних обсягів ракет союзникам викликають побоювання щодо запасів засобів протиповітряної оборони та високоточної зброї.

Саме тому виконувач обов'язків міністра ВМС Хун Као закликав промисловість швидко наростити виробництво боєприпасів. Відповідно, компанія RTX уже виконує це завдання.

За його словами, цей контракт гарантує, що американські військовослужбовці, як і раніше, "матимуть у своєму розпорядженні необхідну їм смертоносну вогневу потужність".

Окремо Raytheon зазначила, що семирічний контракт передбачає нарощування щорічного виробництва ракет Tomahawk до понад 1 000 одиниць. Для порівняння, нині компанія виготовляє близько 60 таких ракет на рік.

Які характеристики ракет Tomahawk?

Tomahawk – це стратегічна або тактична дозвукова крилата ракета класу "земля – земля" та "повітря – земля", яку виробляє американська компанія Raytheon. Ракета перебуває на озброєнні з 1983 року, а її вартість у 2024 фінансовому році становила близько 1,87 мільйона доларів. Залежно від модифікації дальність польоту Tomahawk варіюється від 870 до 2 500 кілометрів, тоді як для класичного варіанта цей показник становить близько 1 600 – 1 800 кілометрів.

Маса ракети може сягати 1 500 кілограмів, а швидкість польоту – приблизно 880 кілометрів за годину, тобто вона є дозвуковою. Tomahawk може оснащуватися різними типами бойових частин – ядерними, касетними, бронебійними, напівбронебійними, бетонобійними та проникаючими.

Маса бойової частини становить близько 450 кілограмів. Для наведення ракета використовує систему DSMAC, а її заявлена точність залежно від модифікації може становити від 5 до 80 метрів. Детальніше про цю зброю читайте в матеріалі 24 Каналу.