Напруга в Азії зростає: КНДР знову запустила невідому балістичну ракету

Північна Корея здійснила новий запуск кількох балістичних ракет у бік Японського моря. У Сеулі та Токіо заявляють про підвищену готовність і посилення координації зі США.

Країни Азії готуються до різних загроз. Про це пише Bloomberg.

Що відомо про запуск КНДР балістичної ракети?

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, пуски відбулися близько 6:10 ранку з району Сінпо. У відповідь Сеул, Вашингтон і Токіо посилили обмін розвідданими та підтримують підвищений рівень бойової готовності.

Міністр оборони Японії Сіндзиро Коїдзумі заявив, що відомство аналізує ситуацію та зберігає високий рівень пильності. За попередніми оцінками, ракети впали у води поблизу східного узбережжя Корейського півострова – без загроз для території Японії чи її виключної економічної зони. Повідомлень про пошкодження суден або літаків не надходило.

Довідково. Це вже не перший подібний запуск: попередній відбувся 8 квітня. Нові випробування відбуваються на тлі зростання глобальної напруги та переорієнтації уваги США на Близький Схід.

Як Північна Корея розвиває власне озброєння?

Лідер КНДР Кім Чен Ин продовжує розвивати ракетну програму та поглиблювати співпрацю з Кремлем та Пекіном. Зокрема, нещодавно було представлено міжконтинентальну ракету Hwasong-20, здатну досягати території США.

За оцінками американської розвідки, КНДР уже провела успішні випробування ракет, здатних уразити будь-яку точку США, а також отримала військовий досвід і технології завдяки співпраці з Росією.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявив про значне зростання ядерного потенціалу КНДР. Попри спроби президента Південної Кореї Лі Чже Мьона знизити напругу, Пхеньян продовжує демонструвати жорстку позицію.

Лідер КНДР неодноразово заявляв про неминучість конфронтації з "ворожими державами".

Зверніть увагу! Bloomberg писало, що КНДР зруйнувала кілька населених пунктів поблизу ракетного полігону для розширення інфраструктури, що пов'язують із розвитком космічної програми. Крім того, Північна Корея планує запустити додаткові розвідувальні супутники до 2030 року, а також випробувала новий потужний двигун для міжконтинентальної балістики.

