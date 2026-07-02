Коштує більше за "Шахед": авіаексперт розкрив, чим особливо загрозлива ракета-дрон "Бандероль"

Росія почала активніше застосовувати ракету-дрон "Бандероль", яка за своїми характеристиками суттєво відрізняється від звичних "Шахедів". Вона летить швидше, має власну систему наведення й може самостійно шукати ціль, що створює додаткове навантаження на українську протиповітряну оборону.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, чому перехоплювати такі цілі особливо складно. За його словами, "Бандероль" коштує дорожче за "Шахед", але й збивати її дешевими засобами поки важко, а застосовувати дорогі ракети ППО – економічно невигідно.

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"Бандероль" запускають із великого дрона

Ракету-дрон розробила російська компанія "Кронштадт", по підприємствах якої Україна вже неодноразово завдавала ударів. Вона також виробляє розвідувальні "Орлани" та значно більші безпілотники "Оріон". Перші росіяни часто підіймають за день або два до масованої атаки, щоб спостерігати за українською територією та збирати дані для наступних ударів.

Перед атакою день або два літають "Орлани". Також з'являються "Шахеди", які між Києвом і Борисполем намагаються щось розвідати. Такі цілі потрібно збивати насамперед,

– наголосив Криволап.

"Бандероль" запускають із повітря з борту "Оріона". За конструкцією вона ближча не до звичайного безпілотника, а до баражуючого боєприпасу з реактивним двигуном і крилами в передній та задній частинах корпусу.

Її швидкість становить приблизно 450 – 500 кілометрів на годину, дальність – близько 500 кілометрів, а бойова частина може важити від 50 до 105 кілограмів,

– пояснив авіаційний експерт.

Боєприпас має власну систему наведення і донаведення. Він може не лише прямувати до заздалегідь визначеної точки, а й виявляти об'єкт та коригувати політ уже під час атаки. Точний принцип вибору цілі поки не до кінця зрозумілий, однак Росія вже застосовує такі ракети-дрони проти України.

Для "Бандеролі" поки бракує дешевих перехоплювачів

Росіяни знайшли проміжок між наявними рівнями української протиповітряної оборони. Через реактивний двигун "Бандероль" летить значно швидше за "Шахед", тому звичайні дрони-перехоплювачі не завжди встигають її наздогнати. Водночас таких цілей запускають небагато, тож передбачити, на якій ділянці протяжного фронту чи кордону вони з'являться, складно.

Росіяни знайшли шпарину в нашій системі ППО. За швидкості 450 – 500 кілометрів на годину ми не можемо знищувати ці цілі звичайними дронами-перехоплювачами,

– пояснив Криволап.

Під час масованого удару ситуація ускладнюється ще більше. Тактична авіація в цей час працює по крилатих ракетах, тому відволікати літаки на кілька ракет-дронів незручно. Реактивні перехоплювачі в Україні є, але їх поки недостатньо, щоб надійно перекривати всі можливі маршрути.

Коли маєш лінію фронту й кордон протяжністю понад тисячу кілометрів, а потрібно перехопити п'ять – сім таких дронів, це серйозно навантажує нашу систему не тими засобами, яких у нас достатньо,

– зазначив авіаційний експерт.

Виробництво реактивних дронів-перехоплювачів уже намагаються нарощувати: українським розробникам поставили відповідні завдання, однак потрібної кількості ще немає. Збивати ж "Бандероль" ракетами дорогих зенітних комплексів невигідно.

"Бандероль" коштує значно більше за "Шахед" – приблизно 150 – 200 тисяч доларів. Але збивати її за допомогою систем NASAMS або IRIS-T – це неправильне співвідношення вартості цілі та її знищення. Вартість перехоплення має бути нижчою, ніж вартість самої цілі,

– пояснив Криволап.

Її небезпека полягає саме в поєднанні високої швидкості, невеликої кількості запусків і браку достатньо дешевих засобів перехоплення.

Криволап пояснив, чим Бандероль відрізняється від Шахеда: дивіться відео