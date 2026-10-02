Немає візії, – в "Українській бронетехніці" розкритикували часті зміни керівництва Міноборони

Однією з головних проблем для української оборонки залишається відсутність системного бачення. Негативно впливають і часті зміни людей у системі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

У чому проблема кадрових змін у МО?

За словами Владислава Бельбаса, навіть досвідченій команді після приходу до Міністерства оборони потрібен час, щоб ознайомитися з обставинами роботи. Однак чергові кадрові зміни можуть знову призвести до перегляду попередніх підходів.

Як би ми не ставилися до Шмигаля, Федорова чи Сирського, якщо часто інституційно змінювати людей, то система не буде працювати довго,

– наголосив Бельбас.

Гендиректор "Української бронетехніки" пояснив, що цикл створення нової оборонної продукції значно довший за період між кадровими змінами.

Коли кожні пів року змінюють людей – це уп'ятеро швидше, ніж будується майданчик для розробки чи ітерація нового засобу ураження. Звичайно, такі речі дуже сильно негативно впливають на виробників,

– пояснив він.

На думку Бельбаса, Україні потрібно визначитися з довгостроковою технологічною стратегією та зменшити темпи зміни керівництва Міністерства оборони.

Водночас СЕО "Української бронетехніки" вважає докорінно неправильним рішення ексміністра Михайла Федорова прибрати з Міноборони усіх військових. Він наголосив, що неможливо управляти військовими, не слухаючи їх.

"Це неприродно. Ви будете нав'язувати їм те, чого вони не сприймають. Ви хочете змінити систему? Змінюйте, але слухайте їх і поясніть. Людина не буде змінюватися, якщо вона не розуміє, для чого їй це", – констатував Бельбас.