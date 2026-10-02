Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас.

Почему кадровые перестановки в Минобороны являются проблемой?

По словам Владислава Бельбаса, даже опытной команде после прихода в Министерство обороны требуется время, чтобы ознакомиться с условиями работы. Однако очередные кадровые изменения могут вновь привести к пересмотру прежних подходов.

Как бы мы ни относились к Шмыгалю, Федорову или Сырскому, если часто менять людей на институциональном уровне, то система не будет работать долго,

– подчеркнул Бельбас.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" пояснил, что цикл создания новой оборонной продукции значительно длиннее периода между кадровыми изменениями.

Когда каждые полгода меняют людей – это в пять раз быстрее, чем строится площадка для разработки или итерация нового средства поражения. Конечно, такие вещи очень сильно негативно влияют на производителей,

– пояснил он.

По мнению Бельбаса, Украине необходимо определиться с долгосрочной технологической стратегией и снизить темпы смены руководства Министерства обороны.

В то же время генеральный директор "Украинской бронетехники" считает коренной ошибкой решение экс-министра Михаила Федорова убрать из Минобороны всех военных. Он подчеркнул, что невозможно управлять военными, не прислушиваясь к ним.

"Это неестественно. Вы будете навязывать им то, что они не принимают. Вы хотите изменить систему? Меняйте, но прислушивайтесь к ним и объясняйте. Человек не изменится, если не понимает, почему ему это нужно", – констатировал Бельбас.