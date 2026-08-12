Росія зупинила виробництво БпЛА "Герань-3", – ГУР

Росіяни припиняють виготовляти цю модель реактивних БпЛА. Безпілотник став перехідним етапом до "Герань-4".

Дрон мав 45 компонентів іноземного походження. Про це повідомив Militarnyi, з посиланням на ГУР МО.

Що відомо про "Герань-3"?

За даними розвідки, БпЛА "Герань-3" був створений на основі планера та елементів попередньої моделі "Герань-2", проте мав одну важливу відмінність. Дрон отримав реактивний двигун Telefly JT80 замість поршневого.

Загальна конструкція планера безпілотника зазнала мінімальних змін. Він міг розвивати швидкість від 300 до 370 кілометрів на годину. Дальність польоту БпЛА складала до 1000 кілометрів.

"Герань-3" містив інерційну навігаційну систему SADRA, блок вимірювання тиску ADC, блок розподілу потужності PDU та низку інших модулів. Для навігації дрон оснащений супутниковою системою "Комета-М12" з адаптивною антенною решіткою CRPA на 12 елементів. Це дозволяло безпілотнику бути стійким до засобів РЕБ.

За даними ГУР, БпЛА містив 45 компонентів іноземного походження:

22 американських;

8 китайських;

7 швейцарських;

3 німецьких;

2 британських;

1 японський.



Іноземні компоненти "Герань-3" / Інфографіка ГУР

Крім того, окупанти встановили на дрон ту ж камеру та систему передачі відео, що й у "Герань-2". Електронні компоненти "Герань-3" майже не відрізняється від бензинових версій "Герань-2".

"Герань-3" стали перехідним етапом до "Герань-4", планер яких адаптований для розміщення реактивного двигуна Telefly LX-WP-160.

За інформацією ГУР, "Герань-4" має розмах крила близько 3 метрів і довжину 3,5 метра, так само як і попередня модель. Проте маса дрона зросла з 350 до 450 кілограмів.

Новий двигун дозволив збільшити крейсерську швидкість та дальність польоту.

У вівторок, 10 серпня, заступник начальника Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький також розповів, що росіяни призупинили випуск та використання ракет "Кинджал" та Х-32. Водночас Кремль продовжує зосереджуватися на випуску тієї зброї, для якої має доступні компоненти, та яка показує кращу ефективність.