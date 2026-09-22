Відповідь на загрози Росії: Британія вперше запустила торпеду з безпілотного підводного дрона

Велика Британія вперше у світовій практиці успішно здійснила запуск важкої торпеди з автономного підводного безпілотного апарата Excalibur під час випробувань у британських водах. Цей пуск, проведений у межах партнерства AUKUS, став суттєвим кроком у посиленні підводних спроможностей НАТО та захисті критичної морської інфраструктури від російських загроз.

Як повідомляє видання The i Paper, випробування озброєння з безлюдного носія відбулися минулого тижня у британських територіальних водах.

Чому запуск торпеди з підводного безпілотника такий важливий?

Досі подібні важкі боєприпаси, призначені для ураження надводних кораблів та глибоководних субмарин, запускали виключно з підводних човнів із екіпажем.

Платформою для випробувального пуску став 12-метровий автономний апарат XV Excalibur, побудований у Плімуті.

Цей підводний дрон водотоннажністю 19 тонн здатний виконувати завдання під дистанційним керуванням із операційного центру, розташованого за майже 10 тисяч миль від місця проведення випробувань.



Автономний підводний апарат XV Excalibur у морі / Ministry of Defence

Захист критичної інфраструктури від морських загроз

Представники британського уряду назвали успішні випробування значним проривом для євроатлантичної безпеки та підводних спроможностей НАТО.

Розгортання важкої зброї на безпілотних носіях є важливою складовою частиною протидії гібридній активності Росії в морі, яка включає ведення підводної розвідки за допомогою спеціальних суден.

Головна мета застосування новітніх автономних комплексів полягає у забезпеченні надійного контролю за критично важливою інфраструктурою на морському дні.

Йдеться про захист магістральних підводних кабелів зв'язку та трубопроводів від ймовірних саботажів і диверсій з боку ворожих держав.

Разом із тим, Північна Корея також розвиває свій збройний арсенал. Країна провела чергові випробування балістичних ракет KN-23, під час яких використала незвично високу траєкторію польоту. Такий підхід потенційно може ускладнити роботу систем протиповітряної оборони та зробити ракети складнішими для перехоплення.

Раніше KN-23 зазвичай запускали на відстань до 690 кілометрів, а максимальна висота їхнього польоту становила приблизно 37 – 60 кілометрів. На думку експертів, Пхеньян таким чином може намагатися вдосконалити характеристики KN-23, щоб вони краще долали системи ППО. Особливо це стосується комплексів Patriot, які Україна використовує для захисту від російських балістичних ракет.