Про це повідомляє агентство Janes.

Що відомо про нові бойові випробування KN-23?

Про нові випробування ракет KN-23 стало відомо вже 20 вересня 2026 року. Перша ракета пролетіла 440 кілометрів на висоті 60 кілометрів. А друга – подолала 590 кілометрів, сягнувши 70 кілометрів.

Також у серпні надходили повідомлення, що Північна Корея запустила цю ракету на висоту 90 кілометрів. Вона пролетіла майже 700 кілометрів.

Варто зауважити, що зазвичай КНДР здійснювала випробування ракет KN-23 на дальність до 690 кілометрів. Висота польоту становила від 37 до 60 кілометрів. Експерти вважають, що головна мета таких експериментів полягає у спробі "навчити" базові ракети ефективніше оминати системи протиповітряної оборони. Насамперед йдеться про комплекси Patriot, за допомогою яких Україна відбивається від російської балістики.

Додамо, північнокорейські ракети KN-23 виділяються своєю неточністю. Американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія допомагала Північній Кореї вдосконалити ці ракети. Ворог неодноразово бив ними по різних цілях в Україні.