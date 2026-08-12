Причину рідкого використання такого озброєння озвучили в Інституті вивчення війни (ISW).
Як агресор вдосконалює балістику?
Аналітики нагадали, що 11 серпня російські війська запустили одну північнокорейську балістичну ракету КН-23 по Запоріжжю. А відновив агресор удари такими повітряними цілями в ніч проти 30 липня, коли вперше з літа 2025 року запустив КН-23 по Дніпропетровщині.
За наведеними даними українських посадовців, Північна Корея нещодавно передала Росії щонайменше 40 ракет КН-23. Схоже, російські війська використовують їх у невеликій кількості під час ударів.
Росія може проводити випробування ракет після повідомлень про те, що попередні КН-23, надані Північною Кореєю, були дуже неточними, і Росія з того часу співпрацювала з Північною Кореєю над удосконаленням цих ракет,
– припускають аналітики.
За оцінкою ISW, отримання ракет з КНДР дає Росії можливість збільшити кількість балістичних ударів по Україні, не витрачаючи власні запаси ракет С-400 та "Циркон".
Водночас у новому навчальному центрі у Воронезькій області, ймовірно, розмістять північнокорейські ракетні установки та балістику.
Зокрема, українська розвідка на початку серпня повідомляла, що у складі 112-ї ракетної бригади Росії можуть розгорнути північнокорейський ракетний підрозділ. А отримати він може до 120 балістичних ракет виробництва КНДР.
Росія, ймовірно, створила тимчасову передову базу для бригади у Воронезькій області, яка розташована ближче до України, ніж Іванівська область, щоб скоротити відстань та час польоту між точкою запуску ракет та цілями в Україні,
– вважають в ISW.
Нагадаємо, та сама KN-23, якою росіяни вдарили наприкінці липня, відхилилася від своєї цілі приблизно на 15 кілометрів. Внаслідок цього вона влучила в житловий будинок поблизу Кривого Рогу та вбила цілу родину.