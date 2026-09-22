Об этом сообщает агентство Janes.

Что известно о новых боевых испытаниях KN-23?

О новых испытаниях ракет KN-23 стало известно уже 20 сентября 2026 года. Первая ракета пролетела 440 километров на высоте 60 километров. А вторая – преодолела 590 километров, достигнув высоты 70 километров.

Также в августе поступали сообщения о том, что Северная Корея запустила эту ракету на высоту 90 километров. Она пролетела почти 700 километров.

Стоит отметить, что обычно КНДР проводила испытания ракет KN-23 на дальность до 690 километров. Высота полета составляла от 37 до 60 километров. Эксперты считают, что главная цель таких экспериментов заключается в попытке "научить" базовые ракеты более эффективно обходить системы противовоздушной обороны. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot, с помощью которых Украина отражает российские баллистические ракеты.

Добавим, что северокорейские ракеты KN-23 отличаются своей неточностью. Американский Институт изучения войны сообщал, что Россия помогала Северной Корее усовершенствовать эти ракеты. Враг неоднократно наносил ими удары по различным целям в Украине.