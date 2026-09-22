Как сообщает издание The i Paper, испытания вооружения с беспилотного носителя прошли на прошлой неделе в британских территориальных водах.

Почему запуск торпеды с подводного беспилотника так важен?

До сих пор подобные тяжелые боеприпасы, предназначенные для поражения надводных кораблей и глубоководных подводных лодок, запускались исключительно с подводных лодок с экипажем.

Платформой для испытательного запуска стал 12-метровый автономный аппарат XV Excalibur, построенный в Плимуте.

Этот подводный дрон водоизмещением 19 тонн способен выполнять задачи под дистанционным управлением из операционного центра, расположенного почти в 10 тысяч миль от места проведения испытаний.



Автономный подводный аппарат XV Excalibur в море / Министерство обороны

Защита критически важной инфраструктуры от морских угроз

Представители британского правительства назвали успешные испытания значительным прорывом для евроатлантической безопасности и подводных возможностей НАТО.

Развертывание тяжелого оружия на беспилотных носителях является важной составляющей противодействия гибридной активности России на море, которая включает ведение подводной разведки с помощью специальных судов.

Главная цель применения новейших автономных комплексов заключается в обеспечении надежного контроля за критически важной инфраструктурой на морском дне.

Речь идет о защите магистральных подводных кабелей связи и трубопроводов от возможных саботажей и диверсий со стороны враждебных государств.

Вместе с тем Северная Корея также развивает свой вооруженный арсенал. Страна провела очередные испытания баллистических ракет KN-23, в ходе которых использовала необычно высокую траекторию полета. Такой подход потенциально может затруднить работу систем противовоздушной обороны и сделать ракеты более сложными для перехвата.

Ранее ракеты KN-23 обычно запускали на расстояние до 690 километров, а максимальная высота их полета составляла примерно 37–60 километров. По мнению экспертов, Пхеньян таким образом может пытаться усовершенствовать характеристики KN-23, чтобы они лучше преодолевали системы ПВО. Особенно это касается комплексов Patriot, которые Украина использует для защиты от российских баллистических ракет.