Заміна застарілих Land Rover: у Великій Британії презентували броньований Grenadier EPV

Британські збройні сили готують наймасштабніше оновлення свого парку легкої колісної техніки за останні десятиліття. На зміну легендарним, але вразливим до мін платформам виходить принципово новий броньований позашляховик із високим рівнем балістичного захисту.

Захист за стандартом STANAG 2: у чому особливість розробки

Консорціум Team Grenadier офіційно викотив броньовану версію позашляховика під назвою Grenadier Enhanced Protection Vehicle (EPV) для участі в тендері Міністерства оборони Великої Британії Light Mobility Vehicle (LMV), повідомляє видання Motor1.

Машина покликана замінити застарілі парки Land Rover та Pinzgauer, а загальний бюджет програми LMV сягає 2 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 2,7 мільярда доларів). До складу консорціуму увійшли компанії Ineos Automotive, Hobson Industries, TVS Supply Chain Solutions, NMS UK та SMT Defence.

Замість стандартної практики навішування бронепластин на цивільний кузов, Grenadier EPV отримав суцільносталеву капсулу, спроектовану з нуля за стандартами НАТО STANAG 2. Таке інтегроване рішення значно ефективніше розсіює ударну хвилю від вибухів фугасів та забезпечує надійний захист від стрілецької зброї й уламків.



Grenadier Enhanced Protection Vehicle Фото: Motor1

Уроки Іраку та Афганістану: розширена модульність і логістика

Причиною перегляду вимог до легкого транспорту став бойовий досвід кампаній в Іраку та Афганістані, де слабозахищені позашляховики Land Rover зазнавали критичних втрат від саморобних вибухових пристроїв і протитранспортних мін. Grenadier EPV розрахований перш за все на транспортування командного складу, супровід колон та виконання завдань із захисту VIP-персон.

Виробнича кооперація передбачає розподілений цикл: базове шасі рамного позашляховика Ineos Grenadier із постійним повним приводом збирають у Франції, після чого його доправляють до Великої Британії. На потужностях оборонних партнерів здійснюють встановлення бронекапсули, посиленої підвіски, лебідки, спеціальної електронної архітектури та анатомічних сидінь.

Загалом на єдиній платформі Team Grenadier розробляє дев'ять модифікацій LMV, серед яких санітарно-евакуаційні машини, вантажні платформи та транспортери особового складу.

Конкуренція за 20-річний контракт на 13 тисяч машин

Програма Light Mobility Vehicle є лише частиною ширшої стратегії оновлення сухопутних сил Великої Британії Land Mobility Programme, розрахованої на 20 років із сукупним бюджетом близько 4 мільярдів фунтів (5,1 мільярда доларів). Загалом військове відомство планує закупити понад 13 000 одиниць різного транспорту, з яких до 863 одиниць припаде саме на сегмент LMV.

Офіційні польові випробування кандидатів розпочнуться наприкінці жовтня 2026 року, де Grenadier EPV протистоятиме конкурентному проекту на базі оновленого Land Rover. Публічна демонстрація Grenadier EPV разом із варіантами General Purpose та Multi-Role Light Vehicle відбудеться на виставці DVD 2026 на полігоні UTAC Millbrook 16 – 17 вересня, де військове командування вперше детально оцінить ходові та захисні властивості готових зразків.

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