Вперше "Новатор" представили наприкінці 2017 року. Автомобіль став логічним продовженням бронеавтомобіля "Варти" – іншої розробки компанії, але був створений як більш компактна та динамічна платформа для підрозділів спеціального призначення Національної гвардії.

За дев’ять років "Новатор" пройшов значний шлях розвитку. Сьогодні це вже не одна модель, а ціла лінійка броньованих машин, адаптованих до різних завдань – насамперед на передовій.

Про розвиток "Новатора", його модифікації, бойове застосування та досвід військових, які працюють із цією машиною – далі в матеріалі.

Конструкція та можливості "Новатора"

Серійне виробництво "Новатора" стартувало у 2018 році. Перші машини використовувала Національна гвардія, а вже з 2019 року бронеавтомобіль почав постачатися до Збройних сил України. Сьогодні кількість авто у Силах оборони вже обчислюється тисячами.

За основу СБА "Новатор" інженери "Української бронетехніки" взяли шасі Ford F-550 із колісною формулою 4×4 та 6,7-літровим турбодизельним двигуном, що дозволило транспорту витримувати всі виклики бездоріжжя.

Ford F-550 – це база: двигун, коробка, шасі, які використовуються для виробництва бронеавтомобіля. При цьому для самого бронеавтомобіля ми повністю змінили підвіску базового шасі. Тобто це не просто Ford F-550, а інший автомобіль, у якому ми використовуємо ці компоненти. І доволі успішно,

– розповів СЕО "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

СБА "Новатор" створений на базі шасі Ford F-550 / Фото "Українська бронетехніка"

Автомобіль здатен розвивати швидкість до 140 кілометрів на годину. У базовій комплектації автомобіль має систему пожежогасіння моторного та екіпажного відсіків, кондиціонер, обігрівач салону, фільтровентиляційну установку, навігацію та систему Run-flat.

Остання дозволяє продовжувати рух навіть після пошкодження шини та втрати тиску – на бездоріжжі автомобіль може проїхати до 40 кілометрів зі швидкістю до 20 кілометрів на годину.

У нас встановлена саме військова система Run-flat, яка не кришиться при прострілі. Якщо осколок чи куля потрапляє у звичайну систему, пластикова вставка розпадається. У нашій системі цього не відбувається,

– поділився Владислав Бельбас.

Особливу увагу інженери приділили захисту екіпажу. Броня "Новатора" протидіє стрілецькій зброї та мінним ураженням. Відсік екіпажу захищений від кулі калібру 7,62 міліметрів, а всередині встановлені сидіння з п’ятиточковими ременями безпеки. Додатковий захист забезпечує днище, конструкція якого допомагає відводити енергію вибуху та зменшувати його вплив на екіпаж.

Таких захисних елементів елементів у нас багато. Наприклад, якщо в "Новаторі" прострелили дзеркало заднього виду, воно не розпадеться – у ньому просто з’явиться дірка. Це військовий автомобіль,

– зауважив СЕО "Української бронетехніки".

СБА "Новатор" має посилений захист / Фото "Українська бронетехніка"

"Новатор-2" як наступний етап розвитку

Перші роки експлуатації "Новатора" дали інженерам важливий досвід для подальшого вдосконалення машини. Під час використання першої партії виявили проблему з переднім мостом. Тож "Українська бронетехніка" переробила конструкцію та посилила мости.

Це стало одним із ключових етапів розвитку автомобіля – посилена ходова частина дозволила компанії створювати важчі версії "Новатора". Цей досвід став основою для подальшого розвитку платформи та створення нової версії – "Новатора-2".

Дослідний зразок "Новатора-2" вперше представили у 2023 році, а у 2024-му Сили оборони отримали першу партію машин.

У відповідь на запити військових автомобіль отримав збільшений десантний відсік, який здатний перевозити до 10 бійців. Бронекапсулу "Новатора" розширили, повністю закривши бронею. Усередині встановили додаткові крісла й евакуаційний люк, який також може слугувати для ведення вогню.

Водночас повна маса автомобіля зросла з 8845 до 12 000 кілограмів. Інженери встановили сучаснішу броню, а також модернізували підвіску. Збільшилася і вантажопідйомність – з 1480 до 3000 кілограмів.

"Новатор-2" – поліпшена версія попередника / Фото "Українська бронетехніка"

Крім того, "Новатор-2" адаптували для встановлення на даху дистанційно керованих бойових модулів. Це дозволило використовувати бронеавтомобіль не лише для перевезення особового складу, а й як основу для спеціалізованих бойових машин.

Спеціалізовані модифікації "Новатора" для різних завдань

Універсальність платформи дозволила розробляти на базі "Новатора" машини для виконання різних завдань. Залежно від потреб, автомобіль отримував додаткове обладнання та змінював конфігурацію. Сьогодні на базі платформи створено кілька модифікацій.

Наприкінці 2024 року "Українська бронетехніка" представила на базі платформи санітарно-евакуаційну версію "Новатор 2С". Салон автомобіля переобладнали для роботи з пораненими: передбачили місце для медика, ноші та додаткові складні місця.

Санітарно-евакуаційний "Новатор 2С" / Фото "Українська бронетехніка"

Залежно від конфігурації автомобіль може одночасно перевозити до чотирьох лежачих або шести сидячих пацієнтів. За потреби машину можна оснастити дефібрилятором, ШВЛ, кисневою системою та моніторами життєвих показників.

"Новатор 2С" зсередини / Фото "Українська бронетехніка"

Другою модифікацією став "Новатор ОПМ" – оперативно-піротехнічна машина, призначена для супроводу операцій з розмінування та перевезення фахівців і спеціального обладнання в районах із високим рівнем мінної загрози.

Оперативно-піротехнічна машина "Новатор ОПМ" / Фото "Українська бронетехніка"

Вантажне відділеня "Новатор ОПМ" оснащений трьома відсіками для транспортування та швидкого доступу до обладнання вибухотехнічних підрозділів. Центральний відсік розрахований на великогабаритне оснащення, а два бокові – на інструменти, засоби захисту та системи живлення.

Третя модифікація – "Новатор-2. Кречет" – командно-штабна версія, призначена для управління підрозділами ППО. Машину обладнали інтегрованою системою, яка об’єднує радари, мобільні вогневі групи та засоби виявлення цілей, забезпечуючи їхню координацію та автоматизований розподіл цілей.

Ідея створення автомобіля вже традиційно народилася з комунікації з військовими. В нинішніх умовах постійної загрози масованих ракетних та дронових атак завдання "Новатора-2. Кречета"

– підвищення ефективності підрозділів ППО та їхня безпека, – розповів Владислав Бельбас.

"Новатор-2. Кречет" / Фото "Українська бронетехніка"

Усередині машини облаштовані робочі місця для трьох операторів і встановлене обладнання для моніторингу. Система може одночасно супроводжувати до 250 цілей у квадраті до 300 на 300 кілометрів.

Крім цього, у 2026 році "Українська бронетехніка" презентувала і окрему командно-штабну модифікацію – "Новатор КШМ", створену для безперервного управління підрозділами як під час руху, так і на позиціях.

"Новатор КШМ" / Фото "Українська бронетехніка"

Салон перетворили на повноцінний командний пункт: обладнали робочими місцями для командирів та операторів із кріпленнями під монітори, ноутбуки, планшети й карти, а також аналоговими й цифровими радіостанціями та супутниковим зв'язком.

"Новатор КШМ" зсередини / Фото "Українська бронетехніка"

Водночас завдяки багатофункціональним дисплеям та блокам керування військові отримали змогу контролювати обстановку в режимі реального часу.

Досвід експлуатації "Новатора" у бойових умовах

Реальна експлуатація "Новатора" у Силах оборони стала одним із головних джерел зворотного зв'язку для "Української бронетехніки". Сьогодні машини використовують, зокрема, для логістики, ротацій та доставки особового складу в складних умовах.

Поки "Новатор" на ходу – місія буде виконана. Він не просить дозволу в кущів і дерев. Ламає, проїжджає, виконує. Бувало, їхали дуже густим лісом, а він валив під собою кущі й невеликі дерева. Нам не можна було звертати з маршруту, тому просто їхали вперед,

– розповідає боєць 428 ОПБпС з позивним "Борода".

Попри значний рівень захисту, "Новатор" залишається напрочуд маневреним автомобілем. Авто здатне розвивати швидкість до 140 кілометрів за годину на шосе, що в бойових умовах може стати перевагою під час атак FPV-дронів. Як зазначають військові, швидкість "Новатора" неодноразово допомагала уникати ударів, а коли цього не вдавалося – захист машини давав екіпажу шанс пережити влучання.

Ця машина на Курщині показала себе гарно. Разів три я від FPV-шок "змився". І раз не вийшло. Це був вечір, ніч. Їхали на позиції, бачили, що робиться щось не так, але все одно людей треба міняти. Туди ми проїхали, а назад як поверталися – це була дуже темна ніч, ще й слизько. Якраз перед самим капотом побачив дрон. Машина сама витримала, але від удару в капот вона зупинилася, бо вибух пошкодив двигун. Весь особовий склад вцілів,

– пригадує "Зяка", старший технік в одному з підрозділів 80 ОДШБр .

"Новатор" добре демонструє себе у реальних умовах / Фото "Української бронетехніки"

Ще одним показником живучості машини став випадок підриву "Новатора" на протитанковій міні на одному з гарячих напрямків. Екіпаж не зазнав серйозних травм, а основна бронекапсула залишилася неушкодженою.

Погода була пасмурна і я не помітив, що щось є на дорозі. То була міна. Не розгледів яка. Спробував об’їхати, але все одно зачепив. Машину почало трохи вести вправо, але ми все таки проїхати ще 30 кілометрів "зони" і змогли дістатися точки висадки. Весь особовий склад цілий та неушкоджений,

– розповів водій бронеавтомобіля Сергій, позивний "Таксист", боєць 428 ОБ БпС "Тінь".

Водночас автомобіль витримує конкуренцію з іноземними аналогами. Бійці 117 ОВМБр порівнюють "Новатор" із канадськими бронеавтомобілями Roshel Senator, які вони мали змогу випробувати. Водночас, за словами захисників, український "Новатор" виграє за ходовими характеристиками та краще пристосований до складних доріг і бездоріжжя.

Огляд "Новатор-2" від Азову: дивіться відео

Паралельно "Українська бронетехніка" приділяє особливу увагу сервісному та гарантійному обслуговуванню. Зокрема, компанія створила власні виїздні сервісні пригади, які працюють поблизу лінії фронту. За данними пресслужби, зараз вони забезпечують близько 80% ремонтів "Новатора".

Наша сильна сторона, це те – що ми дуже наполегливо працюємо в сервісному полі, – сервісна підтримка, післягарантійна підтримка, – і це дає свої плоди,

– розповів Владислав Бельбас.

Зрештою, саме роки експлуатації у бойових умовах стали головною оцінкою для "Новатора". Машина продовжує виконувати свої завдання та вдосконалюватися разом із потребами війська.