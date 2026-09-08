Защита по стандарту STANAG 2: почему особенность разработки

Консорциум Team Grenadier официально представил бронированную версию внедорожника под названием Grenadier Enhanced Protection Vehicle (EPV) для участия в тендере Министерства обороны Великобритании Light Mobility Vehicle (LMV), сообщает издание Motor1. Машина призвана заменить устаревшие парки Land Rover и Pinzgauer, а общий бюджет программы LMV достигает 2 миллиардов фунтов стерлингов (около 2,7 миллиарда долларов). В состав консорциума вошли компании Ineos Automotive, Hobson Industries, TVS Supply Chain Solutions, NMS UK и SMT Defence.

Вместо стандартной практики установки бронепластин на гражданский кузов, Grenadier EPV получил цельностальную капсулу, спроектированную с нуля в соответствии со стандартами НАТО STANAG 2. Такое интегрированное решение значительно эффективнее рассеивает ударную волну от взрывов фугасов и обеспечивает надежную защиту от стрелкового оружия и осколков.



Grenadier Enhanced Protection Vehicle Фото: Motor1

Уроки Ирака и Афганистана: расширенная модульность и логистика

Причиной пересмотра требований к легкому транспорту стал боевой опыт кампаний в Ираке и Афганистане, где слабозащищенные внедорожники Land Rover несли критические потери от самодельных взрывных устройств и противотранспортных мин. Grenadier EPV рассчитан прежде всего на транспортировку командного состава, сопровождение колонн и выполнение задач по защите VIP-персон.

Производственное сотрудничество предусматривает распределенный цикл: базовое шасси рамного внедорожника Ineos Grenadier с постоянным полным приводом собирают во Франции, после чего его доставляют в Великобританию. На мощностях оборонных партнеров осуществляется установка бронекапсулы, усиленной подвески, лебедки, специальной электронной архитектуры и анатомических сидений.

Всего на единой платформе Team Grenadier разрабатывает девять модификаций LMV, среди которых санитарно-эвакуационные машины, грузовые платформы и транспортеры личного состава.

Конкуренция за 20-летний контракт на 13 тысяч машин

Программа Light Mobility Vehicle является лишь частью более широкой стратегии обновления сухопутных сил Великобритании Land Mobility Programme, рассчитанной на 20 лет с совокупным бюджетом около 4 миллиардов фунтов (5,1 миллиарда долларов). В целом военное ведомство планирует закупить более 13 000 единиц различного транспорта, из которых до 863 единиц придется именно на сегмент LMV.

Официальные полевые испытания кандидатов начнутся в конце октября 2026 года, где Grenadier EPV будет соперничать с конкурирующим проектом на базе обновленного Land Rover. Публичная демонстрация Grenadier EPV вместе с вариантами General Purpose и Multi-Role Light Vehicle состоится на выставке DVD 2026 на полигоне UTAC Millbrook 16–17 сентября, где военное командование впервые подробно оценит ходовые и защитные свойства готовых образцов.

Ранее Militari 24 сообщал, что в Украине "Новатор" превратился в универсальную платформу для войск.